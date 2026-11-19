El encuentro se disputó el 18 de noviembre de 2026 a las 20.00 en el estadio Mangueirão, con el arbitraje de Alex Gomes Stefano. En un partido correspondiente a la jornada 35 del Brasileirao Serie A, el conjunto de Remo logró imponerse frente a Chapecoense con un marcador final de 2-0, gracias a una ráfaga inicial de goles que sentenció el destino del cotejo. A los 3 minutos, Jandir Breno Souza Silva marcó el primer gol tras asistencia de Patrick Bezerra do Nascimento. Posteriormente, a los 20 minutos, Patrick Bezerra do Nascimento amplió la ventaja al convertir de penal.

Desarrollo táctico y sustituciones

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos distintos para buscar el resultado: Remo saltó al campo con una formación 4141, mientras que Chapecoense optó por un 4231. El trámite del partido estuvo marcado por el control del dueño de casa, aunque la visita intentó ajustar sus piezas tras una temprana baja: a los 40 minutos, Chapecoense debió realizar una sustitución obligada por lesión, ingresando Everton Souza da Cruz en lugar de Dylan Borrero. Durante la segunda etapa, el entrenador de Remo movió el banco con múltiples variantes tácticas a los 56 minutos, dando ingreso a Edson Fernando da Silva Gomes y Antonio Galeano para refrescar las líneas y asegurar la victoria.

Análisis estadístico del encuentro

A pesar de la superioridad en el marcador, Chapecoense dominó la tenencia del balón con un 52,6% frente al 47,4% registrado por Remo. Sin embargo, la efectividad fue claramente favorable al conjunto local, que generó 18 tiros en total, de los cuales 8 fueron a puerta, contra los 11 disparos y apenas 4 al arco de la visita. En cuanto a la pelota parada, el encuentro se mantuvo parejo, con 4 corners para Remo y 5 para Chapecoense.

Disciplina en el campo

El rigor defensivo llevó a que el árbitro Alex Gomes Stefano debiera amonestar a varios jugadores a lo largo del compromiso. Por el lado de Remo, vieron la tarjeta amarilla Leonel Picco, Antonio Galeano y Gabriel Pereira Taliari. En la visita, fueron amonestados Giovanni Augusto Oliveira Cardoso, David Antunes da Silva y, sobre el cierre del partido, Eduardo Vinícius Domachowski por una infracción técnica de mano. Con este resultado, Remo reafirma su buen momento en esta etapa avanzada del certamen.