Republic of Ireland empató 1-1 con Israel, por la Liga de Naciones

En el marco de la jornada 4 de la Liga de Naciones, Republic of Ireland e Israel se enfrentaron el 4 de octubre de 2026 en el TSC Arena. El encuentro, que comenzó a las 15.45, contó con el arbitraje de Juan Martínez Munuera y finalizó con un marcador igualado de 1-1.

El desarrollo del marcador inició a los 39 minutos, cuando Troy Parrott marcó el primer gol para Republic of Ireland mediante la ejecución de un penal. Ya en la segunda mitad, a los 47 minutos, Dor Peretz igualó el tanteador para Israel. En cuanto a las estrategias, Republic of Ireland se presentó con un esquema de 3-4-2-1, mientras que Israel apostó por una formación más conservadora de 5-4-1.

Acciones y ajustes tácticos

Durante el transcurso del juego, el compromiso físico fue evidente. En el primer tiempo, recibieron tarjetas amarillas Idan Nachmias y Dor Peretz por el lado de Israel, y Liam Scales por parte de Republic of Ireland. Ya en el complemento, los entrenadores buscaron variantes desde el banco: a los 69 minutos, Republic of Ireland realizó un doble cambio con el ingreso de Chiedozie Ogbene y Rocco Vata, mientras que Israel refrescó su ataque con la entrada de figuras como Manor Solomon.

Análisis estadístico

El balance del encuentro mostró una ligera superioridad en la tenencia de la pelota para Republic of Ireland, que registró un 55% de posesión frente al 45% de Israel. En el aspecto ofensivo, el conjunto irlandés fue más incisivo al acumular 15 disparos totales, con 4 de ellos a puerta, comparado con los 10 tiros y 2 al arco concretados por el equipo visitante. Ambos conjuntos dispusieron de 3 tiros de esquina cada uno, cerrando una contienda equilibrada en el grupo B3.