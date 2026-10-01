Republic of Ireland empató 2-2 con Austria, por la Liga de Naciones 2026

El 1 de octubre de 2026, en un encuentro disputado a las 15.45 en el Aviva Stadium, la Republic of Ireland y Austria igualaron 2-2 en un duelo correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Naciones, bajo el arbitraje de Allard Lindhout.

Desarrollo del encuentro

El conjunto local sorprendió desde el inicio con una gran actuación de Troy Parrott, quien a los 12 minutos marcó el primer gol tras una asistencia de Adam Idah. Sobre el cierre del primer tiempo, a los 45 minutos, el mismo Troy Parrott amplió la ventaja para la Republic of Ireland al transformar un penal. En la segunda mitad, Austria reaccionó tras realizar cambios tácticos significativos. A los 71 minutos, Alexander Prass descontó tras una asistencia de Patrick Wimmer, y finalmente, a los 77 minutos, Michael Gregoritsch selló el 2-2 definitivo. En cuanto a las formaciones, el local optó por un 3421, mientras que la visita planteó un 4231.

Análisis estadístico

A pesar de que la Republic of Ireland mostró efectividad en la primera etapa, el control del juego recayó mayoritariamente en el equipo visitante. Austria registró una posesión del 57,9% frente al 42,1% de la Republic of Ireland. Además, la visita fue superior en volumen ofensivo, acumulando 16 tiros totales y 7 al arco, mientras que el dueño de casa concretó 9 disparos con 3 direcciones a puerta.

Disciplinas y variantes

El trámite del partido estuvo marcado por la intensidad y las modificaciones tácticas. Austria realizó cambios clave al inicio del complemento, ingresando a jugadores como Konrad Laimer y Michael Gregoritsch que modificaron la dinámica ofensiva. Por parte de la Republic of Ireland, las tarjetas amarillas condicionaron el juego defensivo: James Abankwah y Ryan Manning fueron amonestados, al igual que Max Wöber en el bando visitante. El encuentro finalizó con un reparto de puntos tras un intenso intercambio en el Aviva Stadium.