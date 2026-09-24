República de Corea venció 3-0 a Ecuador, en un amistoso internacional

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Se midieron en un duelo donde República de Corea se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de un amistoso internacional; los detalles que hay que saber
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En un encuentro disputado el 24 de septiembre de 2026 a las 08.00 en el Suwon World Cup Stadium, la selección de la República de Corea se quedó con la victoria frente a Ecuador. El cotejo contó con el arbitraje de Yinhao Shen, quien debió intervenir en un trámite físico que presentó numerosas amonestaciones para ambos conjuntos.
Goles y desarrollo estratégico
El dominio del seleccionado local se cristalizó en la segunda mitad. A los 54 minutos, Hyeon-Gyu, Oh marcó el primer gol tras asistencia de Min-Jae, Kim. Poco después, a los 58 minutos, la figura Heung-Min, Son amplió la diferencia para los locales. Finalmente, a los 86 minutos, Dong-Gyeong, Lee selló el 3-0 definitivo tras recibir un pase de Bong-Soo, Kim. En cuanto a las formaciones, la República de Corea se presentó con un esquema 442, mientras que Ecuador intentó contrarrestar con un 4231.
Cambios tácticos y disciplina
El compromiso estuvo marcado por una alta fricción, lo que derivó en una larga lista de amonestados, incluyendo a jugadores como Jackson Porozo, Keny Arroyo, Jordy Caicedo, Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado por el lado ecuatoriano, y Jin-Seob Park, Han-Beom Lee, Seung-Won Jeong y Jae-Sung Lee por parte del local. Los entrenadores buscaron variantes en el complemento: a los 65 minutos, República de Corea realizó un cuádruple cambio táctico con los ingresos de Hee-Chan Hwang, Tae-Hyeon Kim, Bong-Soo Kim y Tae-Seok Lee para refrescar el equipo.
Estadísticas del partido
La superioridad en el juego se reflejó en las cifras finales de posesión y generación de peligro:
- La República de Corea dominó la posesión con un 59,2% frente al 40,8% de Ecuador.
- En cuanto a la efectividad, los locales registraron 11 tiros totales con 5 a puerta, mientras que Ecuador contabilizó 10 remates y 3 a puerta.
- La balanza en los tiros de esquina favoreció al equipo visitante, que logró 5 corners contra solo 2 de la República de Corea.
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