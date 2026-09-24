República de Corea venció 3-0 a Ecuador, en un amistoso internacional

En un encuentro disputado el 24 de septiembre de 2026 a las 08.00 en el Suwon World Cup Stadium, la selección de la República de Corea se quedó con la victoria frente a Ecuador. El cotejo contó con el arbitraje de Yinhao Shen, quien debió intervenir en un trámite físico que presentó numerosas amonestaciones para ambos conjuntos.

Goles y desarrollo estratégico

El dominio del seleccionado local se cristalizó en la segunda mitad. A los 54 minutos, Hyeon-Gyu, Oh marcó el primer gol tras asistencia de Min-Jae, Kim. Poco después, a los 58 minutos, la figura Heung-Min, Son amplió la diferencia para los locales. Finalmente, a los 86 minutos, Dong-Gyeong, Lee selló el 3-0 definitivo tras recibir un pase de Bong-Soo, Kim. En cuanto a las formaciones, la República de Corea se presentó con un esquema 442, mientras que Ecuador intentó contrarrestar con un 4231.

Cambios tácticos y disciplina

El compromiso estuvo marcado por una alta fricción, lo que derivó en una larga lista de amonestados, incluyendo a jugadores como Jackson Porozo, Keny Arroyo, Jordy Caicedo, Pervis Estupiñán y Ángelo Preciado por el lado ecuatoriano, y Jin-Seob Park, Han-Beom Lee, Seung-Won Jeong y Jae-Sung Lee por parte del local. Los entrenadores buscaron variantes en el complemento: a los 65 minutos, República de Corea realizó un cuádruple cambio táctico con los ingresos de Hee-Chan Hwang, Tae-Hyeon Kim, Bong-Soo Kim y Tae-Seok Lee para refrescar el equipo.

Estadísticas del partido

La superioridad en el juego se reflejó en las cifras finales de posesión y generación de peligro: