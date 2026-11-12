Rusia venció 3-2 a Uzbekistán, por amistoso internacional

El encuentro se disputó el 12 de noviembre de 2026 a las 12.00 en el Pakhtakor Markaziy Stadium, con el arbitraje de Sadullo Gulmurodi. En un compromiso vibrante, Rusia logró revertir el marcador para llevarse la victoria ante Uzbekistán en esta jornada 1 del amistoso internacional.

El trámite del partido tuvo matices tácticos interesantes, con Uzbekistán planteando un esquema 4-2-3-1 frente a un Rusia que apostó por un 4-3-3. La cuenta la abrió Uzbekistán a los 5 minutos tras un gol en contra de Viktor Melekhin. Ya en la segunda mitad, a los 46 minutos, Bekhruz Karimov amplió la ventaja para los locales. Sin embargo, la reacción rusa llegó de la mano de Nikolay Komlichenko, quien a los 70 minutos marcó el primer gol del descuento y luego, a los 75 minutos, anotó el segundo gol para igualar el tanteador. Finalmente, a los 79 minutos, Aleksey Miranchuk sentenció el 3-2 definitivo tras una destacada remontada.

La intensidad física fue una constante, marcada también por las amonestaciones de Akmal Mozgovoy y Sherzod Esanov en el conjunto uzbeko, y de Ilya Vakhania por el lado ruso. En cuanto a las variantes, ambos entrenadores buscaron refrescar sus líneas en el complemento. A los 66 minutos, Rusia realizó una serie de modificaciones clave, destacándose el ingreso de Aleksey Miranchuk y Nikolay Komlichenko, autores de los goles que cambiaron el rumbo del encuentro.

En el balance estadístico, Rusia dominó la tenencia del balón con un 55,1% de posesión frente al 44,9% de Uzbekistán. El conjunto ruso fue más punzante en ataque, acumulando 19 tiros totales y 7 remates a puerta, mientras que Uzbekistán registró 12 tiros y 5 al arco. La superioridad ofensiva de los visitantes también se reflejó en los tiros de esquina, donde Rusia ejecutó 8 corners contra apenas 2 de los locales, justificando así el resultado final en este enfrentamiento internacional.