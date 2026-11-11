Tras la pesadilla en Racing, Vojvoda volvió al club que lo hizo ídolo: sin sueldo y con tres partidos para un objetivo

Hay lugares a los que uno vuelve para empezar de nuevo. Otros, en cambio, pueden convertirse en una trampa para los recuerdos. Juan Pablo Vojvoda está a punto de descubrir a cuál de esas dos categorías pertenece Fortaleza, el club del nordeste brasileño que lo convirtió en ídolo, lo llevó a disputar una final continental y ahora lo recibe con los brazos abiertos para intentar salvar una temporada que amenaza con terminar en otra frustración.

El argentino de 51 años llegó este miércoles a la capital del estado de Ceará, donde los hinchas habían organizado una masiva recepción en el aeropuerto. No habrá tiempo para grandes discursos. Apenas tres partidos separan a Fortaleza de su objetivo de regresar a la primera división del fútbol brasileño. Y Vojvoda, que hace poco más de un mes se marchó de Racing después de una experiencia negativa, aceptó el desafío en condiciones poco habituales para el fútbol profesional: no cobrará un salario fijo y solamente recibirá una bonificación si consigue el ascenso.

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El acuerdo contempla un premio condicionado al cumplimiento del objetivo, que será distribuido entre los jugadores y el cuerpo técnico. Si Fortaleza no consigue regresar a primera división, Vojvoda no recibirá remuneración por estas semanas de trabajo. Su vínculo inicial tendrá una duración de tres semanas y cualquier continuidad será discutida después. Una decisión que, más allá de sus implicancias económicas, revela la dimensión del vínculo que el entrenador mantiene con el club.

Porque Fortaleza no es un destino más en su carrera. Es el lugar donde dejó de ser un técnico argentino con experiencias en Defensa y Justicia, Talleres, Huracán y Unión La Calera para convertirse en uno de los entrenadores más reconocidos del fútbol brasileño, codiciado por buena parte de los “grandes”.

Vojvoda levanta la Copa del Nordeste, en 2024 Mateus Lotif / Fortaleza EC

Entre 2021 y 2025 dirigió 310 partidos, consiguió tres campeonatos estaduales y dos Copas del Nordeste, clasificó al equipo a tres ediciones de la Libertadores y alcanzó la final de la Copa Sudamericana de 2023, que perdió por penales frente a Liga de Quito. También llevó al club a terminar dos veces entre los cuatro mejores del Brasileirão, una hazaña para una institución que durante buena parte de su historia había convivido con las dificultades del ascenso.

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Aquellos resultados construyeron algo más profundo que una relación profesional. El DT nacido en General Baldissera, Córdoba, se transformó en una referencia afectiva para los hinchas del Leão do Pici, que lo despidieron en julio de 2025 después de una prolongada crisis de resultados. Su salida precedió al descenso que terminaría consumándose meses después, con Martín Palermo como entrenador. El tiempo, sin embargo, no fue especialmente generoso con él.

Primero llegó Santos, un club con la presión siempre alta, donde permaneció hasta marzo de este año. Después apareció la posibilidad de regresar a la Argentina para dirigir a Racing, uno de los grandes del fútbol nacional. Era una oportunidad para demostrar que su éxito en Brasil podía trasladarse a un escenario de enorme exigencia; pero terminó convirtiéndose en un golpe inesperado.

Su ciclo en Avellaneda duró apenas trece partidos. Ganó cuatro, empató dos y perdió siete. La Academia llegó a ocupar los últimos lugares de su grupo en el torneo local y el entrenador quedó rápidamente en el centro de los cuestionamientos. La eliminación de la Copa Argentina terminó por sentenciar su suerte. Y no fue una eliminación cualquiera.

El 27 de septiembre, Racing le ganaba 2 a 0 a Boca en Rosario y parecía encaminarse hacia las semifinales. Pero el equipo xeneize reaccionó en el tramo final y consiguió una remontada extraordinaria. Tres goles de Enner Valencia, el de los tantos clave, transformaron lo que parecía una clasificación segura en una derrota por 3 a 2. Al día siguiente, Vojvoda dejó su cargo de común acuerdo con la dirigencia.

BEM-VINDO DE VOLTA À SUA CASA, PROFE! 🇦🇷🦁



Juan Pablo Vojvoda DISSE SIM e assume o comando técnico da equipe nos últimos três jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, sem custos de contrato.



O retorno do treinador representa um movimento de união e mobilização de toda… pic.twitter.com/6N1JNRAMxy — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) November 11, 2026

De aquel entrenador que había conseguido transformar la historia de Fortaleza quedaba, por entonces, la imagen de un hombre que no había encontrado respuestas en su propio país. Por eso, cuando la semana pasada Vitória, de la Serie A del Brasileirão, consultó por su disponibilidad, la respuesta fue negativa. Vojvoda había decidido no volver a dirigir durante 2026. Su intención era pasar tiempo con la familia, estudiar y preparar con tranquilidad el próximo paso de su carrera.

Pero Fortaleza apareció otra vez en su camino. La derrota frente a Novorizontino precipitó la salida del veterano Paulo Autuori y obligó a los dirigentes a buscar una solución de emergencia. La primera llamada a Vojvoda tampoco no tuvo éxito. El cordobés rechazó la propuesta de hacerse cargo del equipo durante los tres partidos restantes de la temporada.

Juan Pablo Vojvoda asumió en Racing en junio de este año y en septiembre se anunció su salida Prensa Racing

Sin embargo, las conversaciones continuaron. La presión popular fue decisiva. Los torcedores del Leão no querían saber de otro nombre. Así, el exdirigente Geraldo Luciano y un grupo de médicos vinculados al club fueron importantes para acercar posiciones. El martes, después de una reunión virtual con la conducción de la sociedad anónima del Fortaleza, el entrenador cambió de opinión. Aceptó regresar. Sin negociar un salario y sin garantías sobre su futuro.

El gesto tiene una carga emocional evidente, pero también representa una apuesta de alto riesgo. Vojvoda vuelve a una institución distinta de la que dejó. Marcelo Paz, uno de los principales dirigentes de su etapa más exitosa, ya no ocupa el cargo de CEO. El plantel cambió considerablemente y la presión por regresar a la élite se concentra en un margen mínimo de tiempo.

Por tudo que já vivemos e por tudo que ainda seremos. ❤️



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El desafío, además, es cuesta arriba porque no encuentra casi huellas del equipo que dejó en julio de 2025. De aquel Fortaleza que construyó durante cuatro temporadas apenas sobreviven seis futbolistas: João Ricardo, Lucas Sasha, Lucas Crispim, Lucca Prior, Rodrigo y el argentino Tomás Cardona. El defensor es, de hecho, uno de los únicos dos compatriotas que encontrará en el plantel, junto al delantero Juan Bautista Miritello, que llegó este año y nunca estuvo bajo sus órdenes. Un contraste significativo con los tiempos en que Vojvoda había formado una pequeña colonia albiceleste en el nordeste brasileño, con nombres como Juan Martín Lucero (hoy en Universidad de Chile), Tomás Pochettino y Emanuel Brítez (ambos en Vitória). El entrenador vuelve al mismo club, pero deberá conquistar a un vestuario prácticamente desconocido.

Su primer compromiso será el sábado, cuando Fortaleza reciba a Vila Nova (está tercero y lucha por el ascenso directo) en el Arena Castelão, por la última jornada de la fase clasificatoria de la Serie B. Después llegará la eliminatoria frente a Criciúma, con partidos de ida y vuelta que determinarán si el equipo consigue recuperar su lugar en la primera división. Tres encuentros. Apenas unas semanas. Un desafío que podría convertirse en una de las historias más emocionantes del fútbol brasileño de este año o agregar otra frustración a un cuerpo técnico que todavía intenta recuperarse del golpe sufrido en Racing.

Defensa y Justicia, otro de los equipos argentinos que dirigió Juan Pablo Vojvoda; además, estuvo en Newell's, Talleres y Huracán Santiago Hafford

Para Fortaleza, el regreso también tiene un significado que trasciende la táctica. Después de los ciclos de Thiago Carpini y Paulo Autuori, la institución recupera a un entrenador que conoce sus pasillos, sus hinchas y el peso de una camiseta que él mismo ayudó a darle prestigio. No es casual que casi 500 torcedores hayan organizado una recepción en el Aeropuerto Internacional Pinto Martins, de Fortaleza. Su vuelo, que despegó de Rosario e hizo escala en São Paulo, fue seguido minuto a minuto, casi como el aterrizaje de León XIV en Argentina. No solamente aguardaban a un director técnico extranjero, esperaban al hombre que los hizo creer que un club del nordeste brasileño podía competir de igual a igual con los poderosos del país y llegar a una final internacional.

Pero el fútbol rara vez respeta los finales felices que sus protagonistas imaginan. La gratitud de una hinchada puede convivir con la impaciencia de los resultados, y los ídolos tampoco están protegidos contra las derrotas. Vojvoda eligió regresar al lugar donde fue feliz cuando tenía razones suficientes para quedarse en su casa. No lo hizo por un contrato millonario ni por la seguridad de un proyecto a largo plazo. Volvió por una historia compartida, por una deuda afectiva y por la posibilidad de devolverle a Fortaleza algo de todo lo que recibió.

En las próximas tres semanas sabrá si ese amor alcanza para devolver al club a la Serie A, elite del fútbol brasileño. Y también si Fortaleza puede ayudarlo a sanar las heridas que le dejó Racing o si, por el contrario, terminará abriendo otras todavía más profundas.