Rusia venció por 3-0 a Trinidad and Tobago, en un amistoso internacional

En un encuentro que dejó claras las diferencias de jerarquía, Rusia superó con contundencia a Trinidad and Tobago por 3-0. El partido se disputó el 9 de junio de 2026 a las 14.04 en el Rostec Arena, bajo la atenta mirada del árbitro Nenad Minakovic.

Goles y despliegue táctico

El dominio ruso comenzó temprano: a los 7 minutos, Mingiyan Beveev abrió el marcador, y poco después, a los 15 minutos, Aleksandr Silyanov estiró la ventaja tras una asistencia de Ivan Sergeev. Ya en la segunda mitad, a los 60 minutos, Aleksey Batrakov sentenció el 3-0 definitivo tras conectar un pase de Lechi Sadulaev. Mientras que Rusia dispuso un sistema 4-3-3, la visita intentó resistir con un 3-4-3 que se vio superado durante la mayor parte del compromiso.

Estadísticas del encuentro

La superioridad del local se reflejó claramente en los números finales, demostrando el control que ejerció durante los 90 minutos:

Posesión: Rusia dominó con un 65,1% contra el 34,9% de Trinidad and Tobago .

dominó con un contra el de . Disparos: El equipo local registró 21 tiros ( 10 a puerta ), mientras que el conjunto visitante solo pudo concretar 7 remates con apenas 1 al arco .

( ), mientras que el conjunto visitante solo pudo concretar con apenas . Corners: Rusia generó 10 tiros de esquina, frente a los 2 obtenidos por su rival.

Disciplina y movimientos en los bancos

El encuentro tuvo momentos de fricción, destacándose las tarjetas amarillas recibidas por Nikita Krivtsov y Daniel Phillips por discusiones a los 44 minutos, sumado a la amonestación de Anthony Herbert en el complemento. Por su parte, los entrenadores aprovecharon el carácter amistoso para realizar múltiples variantes. Rusia movió el banco de forma masiva, destacándose el ingreso de jugadores como Anton Miranchuk y Dmitri Barinov para cerrar el trámite, mientras que Trinidad y Tobago debió realizar una modificación obligada por la lesión de Anthony Herbert a los 74 minutos.