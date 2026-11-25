El encuentro se disputó el 25 de noviembre del 2026 a las 00.00 en el PayPal Park, con arbitraje de Serhii Boiko. En un compromiso vibrante por la jornada 37 de la MLS, San Jose Earthquakes logró imponerse ante Houston Dynamo FC por un marcador de 2-1.

El trámite se definió en la primera mitad, cuando San Jose Earthquakes sacó la diferencia necesaria para controlar el ritmo del juego. A los 11 minutos, Ronaldo Augusto, Vieira Nan marcó el primer gol tras asistencia de Timo, Werner. Poco después, a los 24 minutos, Eduard, Löwen amplió la ventaja con un segundo tanto. Sobre el final, a los 80 minutos, Duncan, McGuire descontó para Houston Dynamo FC tras asistencia de Mateusz, Bogusz.

El aspecto disciplinario jugó un papel fundamental en el desenlace del choque. Houston Dynamo FC sufrió la expulsión de Agustin, Resch a los 80 minutos por una falta profesional como último hombre, lo que complicó cualquier posibilidad de remontada. Además, Lucas, Halter recibió una tarjeta amarilla por disentimiento inmediatamente después de la roja.

En cuanto al movimiento de piezas, ambos entrenadores buscaron variantes para refrescar el campo. Por el lado de San Jose Earthquakes, destacó el ingreso masivo de jugadores a los 71 minutos, incluyendo a Jamar, Ricketts, Dave, Romney, Ian, Harkes y Ousseni, Bouda. Por su parte, Houston Dynamo FC apostó desde el inicio del complemento por Duncan, McGuire, quien terminaría siendo el autor del único tanto visitante.