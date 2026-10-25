Santos empató 1-1 con Bahia, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 24 de octubre de 2026 a las 21.00 en el Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), bajo el arbitraje de Savio Pereira Sampaio. En un enfrentamiento intenso por la jornada 32 del Brasileirao Serie A, Santos y Bahia igualaron 1-1. A los 39 minutos, Luciano, Batista da Silva Júnior marcó el primer gol para la visita, mientras que Luan, Peres Petroni igualó el marcador para el conjunto local a los 93 minutos, tras una asistencia de Benjamín, Rollheiser.

Tensión y cambios tácticos

El partido estuvo marcado por la disciplina táctica y el rigor arbitral. Mientras Santos dispuso un esquema 4-2-3-1, Bahia optó por un 4-3-3. La figura de Neymar, da Silva Santos Júnior fue protagonista al recibir una tarjeta amarilla a los 30 minutos y, posteriormente, ser expulsado con tarjeta roja directa a los 45 minutos del segundo tiempo por lenguaje abusivo. Durante el complemento, ambos entrenadores buscaron variantes: a los 45 minutos, el técnico de Santos movió el banco con el ingreso de João Felipe, Schmidt Urbano por Gabriel Morais, Silva Bontempo y Ronielson, da Silva Barbosa por Philippe, Coutinho Correia. Por el lado de Bahia, destacaron los cambios de Marco, Moreno y Michel, Araújo al minuto 57.

Análisis estadístico

El dominio de la posesión fue para Santos con un 56,2% frente al 43,8% de Bahia. El conjunto local mostró una vocación ofensiva más agresiva, contabilizando un total de 23 tiros contra 16 de la visita. La precisión fue un factor determinante, ya que Santos registró 11 tiros a puerta, mientras que Bahia logró llegar con peligro al arco rival en 2 ocasiones. La presión de los locales también se reflejó en la estadística de tiros de esquina, donde dominaron con 14 lanzamientos frente a los 8 obtenidos por el equipo visitante.

Acción disciplinaria

El compromiso fue disputado con fuerza, lo que derivó en diversas amonestaciones necesarias para mantener el orden. Además de lo ocurrido con Neymar en Santos, otros jugadores fueron apercibidos por el árbitro Savio Pereira Sampaio: