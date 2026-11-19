El enfrentamiento entre Coritiba y Santos se llevó a cabo el 18 de noviembre de 2026 a las 19.30 en el estadio Couto Pereira. El encuentro, que contó con el arbitraje de Braulio da Silva Machado, se mantuvo equilibrado hasta los instantes finales. A los 92 minutos, Gabriel, Barbosa Almeida marcó el 1er gol del partido, asegurando la victoria para el conjunto visitante.

En cuanto a las propuestas tácticas, los equipos mostraron sistemas diferentes: Coritiba saltó al campo con un 4-3-3, mientras que Santos optó por un 4-2-3-1. Durante el desarrollo, ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco para destrabar el cero. A los 66 minutos, Coritiba realizó su primera modificación táctica con el ingreso de Brian, Ocampo por Nicolás, Fonseca. Por su parte, Santos buscó refrescar el ataque a los 71 minutos, cuando Ronielson, da Silva Barbosa reemplazó a Philippe, Coutinho Correia. Finalmente, sobre el cierre, el goleador Gabriel, Barbosa Almeida fue sustituido por Thaciano Mickael, da Silva tras haber anotado el tanto decisivo.

El aspecto disciplinario fue intenso, especialmente para Coritiba, que acumuló varias amonestaciones. Recibieron la tarjeta amarilla Thiago, dos Santos (13'), Nicolás, Fonseca (41'), Sebastián, Gómez (51'), Jacy, Maranhão Oliveira (95') y Brian, Ocampo (98'). En la visita, Rodinei Marcelo, de Almeida fue amonestado a los 60 minutos por demorar el juego, y Gustavo Henrique, Pereira vio la tarjeta a los 79 minutos por una infracción.

En el análisis estadístico, Santos controló la tenencia de la pelota con un 57,1% frente al 42,9% de Coritiba. En cuanto a la eficacia ofensiva, el conjunto visitante registró 6 remates a puerta sobre un total de 13 tiros, superando la precisión del local, que alcanzó los 4 remates al arco de sus 14 intentos. Los tiros de esquina fueron favorables a Coritiba, que generó 5 córneres contra 3 de Santos.