Santos venció 2-1 a Cruzeiro, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 12 de septiembre de 2026 a las 21.00 en el Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), con el arbitraje de Bruno Arleu de Araujo. En una jornada intensa, Santos logró imponerse ante Cruzeiro en un compromiso válido por la jornada 27 del Brasileirao Serie A.

El desarrollo del encuentro

El primer tiempo definió el rumbo del partido. A los 28 minutos, Benjamín Rollheiser abrió el marcador para el local. Poco después, a los 32 minutos, un error defensivo capitalizado por Fabrício Bruno en propia puerta amplió la ventaja para Santos. Sobre el cierre, a los 90 minutos, Matheus Fellipe Costa Pereira descontó para Cruzeiro tras una asistencia de Luciano Rodríguez, aunque no fue suficiente para igualar la contienda.

En cuanto a las estrategias, los técnicos presentaron planteos contrastantes: Santos se organizó con un sistema 3-4-2-1, mientras que Cruzeiro apostó por un 4-2-3-1. Durante la segunda etapa, ambos entrenadores buscaron variantes; por el lado del local, a los 61 minutos ingresó Christian Oliva por Gustavo Henrique Pereira en un movimiento táctico clave.

Estadísticas y disciplina

El dominio de Santos fue evidente en la estadística ofensiva. El conjunto local registró un total de 31 tiros, de los cuales 9 fueron a puerta, frente a los 9 disparos (4 a puerta) realizados por Cruzeiro. La posesión fue favorable para el dueño de casa con un 52,6%.

El juego físico y la tensión se tradujeron en varias amonestaciones:

Para Santos : Everton Sousa Soares (64') y Gabriel Nascimento Resende Brazão (81').

: (64') y (81'). Para Cruzeiro: Kaio Jorge Pinto Ramos (49'), João Marcelo Messias Ferreira (78') y Fabrício Bruno (93').

Datos clave del partido

El partido destacó por la alta actividad en el juego aéreo y de esquina, con Santos forzando 13 corners contra apenas 3 de la visita. La victoria consolida el trabajo del conjunto santista en esta etapa del torneo, mientras que Cruzeiro deberá ajustar piezas tras un partido donde tuvo dificultades para contener el volumen ofensivo rival. Con este resultado, el Brasileirao Serie A continúa su curso hacia la definición del título en un año altamente competitivo.