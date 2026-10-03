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Santos venció 2-1 a São Paulo, por el Brasileirao Serie A 2026

Se midieron en un duelo donde Santos se impuso con autoridad en la jornada 21 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber

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Santos venció 2-1 a São Paulo, por el Brasileirao Serie A 2026
Santos venció 2-1 a São Paulo, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 2 de octubre de 2026 a las 20.00 en el estadio MorumBIS, con arbitraje de Matheus Delgado Candançan. En un compromiso vibrante por la fecha 21 del Brasileirao Serie A, Santos logró imponerse por 2-1 ante São Paulo. El marcador se abrió a los 34 minutos por intermedio de Luciano da Rocha Neves, quien convirtió de penal. Sin embargo, Santos reaccionó rápidamente: a los 36 minutos, Gabriel Barbosa Almeida marcó el primer gol tras asistencia de Gonzalo Escobar, y a los 54 minutos, el mismo Gabriel Barbosa Almeida selló el resultado final tras una asistencia de Everton Sousa Soares.

Desarrollo táctico y movimiento de piezas

Ambos equipos presentaron planteos distintos desde el inicio: São Paulo optó por una formación 3-4-3, mientras que Santos dispuso un 4-2-3-1. A lo largo del partido, la intensidad derivó en varias amonestaciones, incluyendo las tarjetas amarillas para Lucas Veríssimo da Silva, Christian Oliva y Everton Sousa Soares en la visita, y para Luciano da Rocha Neves en el local. Los entrenadores buscaron variantes desde el banco para refrescar el equipo; en el complemento, Santos tuvo que realizar un cambio obligado por la lesión de Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, quien fue reemplazado por Gabriel Vinicius Menino a los 54 minutos.

Análisis estadístico del encuentro

El dominio del juego en términos de control de balón fue para São Paulo, que registró un 59,5% de posesión frente al 40,5% de Santos. A pesar de esta tenencia, el conjunto local no logró capitalizar su volumen de juego frente al arco rival:

  • São Paulo generó 20 disparos totales, con 8 remates a puerta.
  • Santos, con mayor eficacia, concretó 9 tiros totales, alcanzando 4 remates a puerta.
  • En cuanto a la pelota parada, São Paulo fue notablemente superior en la generación de córneres, ejecutando 14 frente a solo 1 de Santos.

Incidencias y cierre del duelo

En el tramo final, la desesperación por igualar llevó a São Paulo a realizar múltiples modificaciones tácticas, ingresando jugadores como Gustavo Domingos Santana, Daniel de Oliveira Sertanejo y Newton Araújo da Costa Júnior. Por su parte, Santos gestionó la ventaja con el ingreso de figuras como Philippe Coutinho Correia y Ronielson da Silva Barbosa, cerrando el partido con solidez defensiva a pesar de la presión ejercida por el equipo local. Este triunfo le permite a Santos sumar tres puntos clave en su camino dentro de la jornada 21 del certamen.

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