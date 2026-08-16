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Santos venció 3-0 a Vasco da Gama, por el Brasileirao Serie A 2026

Se midieron en un duelo donde Santos se impuso con autoridad en la jornada 23 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber

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Santos venció 3-0 a Vasco da Gama, por el Brasileirao Serie A 2026
Santos venció 3-0 a Vasco da Gama, por el Brasileirao Serie A 2026

El 16 de agosto de 2026 a las 16.00, Santos y Vasco da Gama se enfrentaron en el Estádio São Januário. El encuentro, correspondiente a la jornada 23, finalizó con una contundente victoria por 3-0 a favor de Santos, bajo el arbitraje de Lucas Casagrande.

El desarrollo del encuentro y los goles

Ambos técnicos eligieron un 4-2-3-1, pero con interpretaciones distintas que se reflejaron de forma clara en la segunda mitad. A los 68 minutos, Gabriel, Barbosa Almeida marcó el primer gol del partido tras una precisa asistencia de Benjamín, Rollheiser. Con el resultado a su favor, el equipo continuó atacando y a los 77 minutos, Willian, Souza Arão da Silva amplió la ventaja. Finalmente, a los 81 minutos, Luan, Peres Petroni selló la goleada definitiva para Santos.

La efectividad marcó la diferencia

A pesar de tener 56,8% de posesión frente al 43,2% de su rival, Vasco da Gama careció de contundencia. El equipo generó 19 tiros en total, pero apenas 3 fueron al arco. En contraste, Santos fue letal con sus oportunidades: intentó 11 remates y 5 de ellos llevaron dirección de puerta. Respecto a la pelota parada, Vasco da Gama ejecutó 4 tiros de esquina, mientras que Santos dispuso de 2.

Sustituciones y amonestados

El banco de suplentes jugó un papel crucial en el desarrollo del juego. A los 63 minutos, el ingreso de Benjamín, Rollheiser por Gustavo, Caballero en Santos resultó determinante, ya que el recién ingresado asistió en la apertura del marcador. Por el lado de Vasco da Gama, la impotencia por el resultado adverso se tradujo en faltas, recibiendo tarjeta amarilla Robert Renan, Alves Barbosa a los 38 minutos y Paulo Henrique, de Oliveira Alves a los 83 minutos. Los múltiples cambios tácticos realizados por ambos entrenadores terminaron favoreciendo el esquema directo del conjunto vencedor.

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