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Santos venció por 2-0 a Atlético Mineiro, por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de los cuartos de final del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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Santos y Atlético Mineiro disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Santos y Atlético Mineiro disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Santos venció por 2-0 a Atlético Mineiro como local, en un partido correspondiente a la fecha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Santos los goles fueron marcados por Souza Arão da Silva , Oliva . El cotejo se disputó en el estadio Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

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