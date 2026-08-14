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Santos venció por 2-1 a Macará, por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de grupo los octavos de final del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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Santos y Macará disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Santos y Macará disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Santos venció por 2-1 a Macará como local, en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Santos los goles fueron marcados por Barbosa Almeida , Souza Arão da Silva , mientras que para Macará el gol fue marcado por Posse. El cotejo se disputó en el estadio Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira), en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

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