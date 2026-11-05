São Paulo empató 0-0 con Corinthians, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro disputado el 4 de noviembre de 2026 a las 21.30 en el Estádio Vila Belmiro (Urbano Caldeira) culminó sin goles entre São Paulo y Corinthians. El arbitraje estuvo a cargo de Raphael Claus en un enfrentamiento marcado por la intensidad y las tarjetas, en el marco de la fecha 34 del torneo.

En cuanto a las propuestas tácticas, São Paulo se plantó con un esquema 4141, mientras que Corinthians optó por un 4231. El desarrollo se vio condicionado por la disciplina: Corinthians sufrió las expulsiones de Matheus Pereira da Silva a los 30 minutos y de Yuri Alberto a los 81 minutos, este último por conducta violenta. Ante el panorama adverso, el técnico visitante realizó modificaciones clave, como el ingreso de Memphis Depay y André Carrillo a los 62 minutos para buscar aire fresco en ataque, mientras que São Paulo renovó su ofensiva con el ingreso de Jonathan Calleri tras el entretiempo.

El trámite se tornó friccionado, acumulando numerosas amonestaciones en ambos bandos. Por el lado del local, vieron la tarjeta amarilla Djhordney Ferreira, Pedro Henrique, Newton, Luciano y Aldemir Ferreira. En la visita, además de las rojas mencionadas, fueron amonestados André Ramalho, Pedro Milans y Memphis Depay.

En el balance estadístico, São Paulo dominó la posesión con un 55,2% frente al 44,8% de Corinthians. El equipo local intentó vulnerar el arco rival con 19 remates, de los cuales 5 fueron a puerta, mientras que la visita generó 18 tiros, con 4 al arco. En cuanto a la pelota parada, Corinthians contó con 8 corners a favor, superando los 6 conseguidos por São Paulo, aunque ninguno fue suficiente para quebrar el cero en una noche de extrema paridad.