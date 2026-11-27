El encuentro se disputó el 26 de noviembre de 2026 a las 20.00 en el estadio MorumBIS, con el arbitraje de Bruno Arleu de Araujo. En una jornada clave, São Paulo logró superar a Remo por 3-1. A los 39 minutos, Jonathan Calleri abrió el marcador para el equipo local. Ya en la segunda mitad, a los 55 minutos, Gabriel Buscariol Poveda igualó transitoriamente para la visita tras una asistencia de Glaybson Yago Souza Lisboa. Sin embargo, sobre el cierre, Ryan Francisco Rodrigues dos Santos Silva volvió a poner en ventaja a los locales a los 87 minutos, y nuevamente Jonathan Calleri sentenció el resultado definitivo a los 95 minutos tras una asistencia de Damián Bobadilla.

Desarrollo táctico y cambios

El esquema elegido por ambos entrenadores marcó el ritmo del juego, con un São Paulo que apostó por un 4-2-3-1 frente al 5-4-1 planteado por Remo. Ante la necesidad de inclinar la balanza, los entrenadores realizaron diversas modificaciones. En el local, a los 67 minutos, ingresaron Pedro Henrique Ferreira da Silva, Lucca Marques Alencar y Ryan Francisco Rodrigues dos Santos Silva en lugar de Pablo Gonçalves Maia Fortunato, Artur Victor Guimarães y Luciano da Rocha Neves, respectivamente, buscando refrescar el ataque que finalmente dio sus frutos.

Análisis estadístico del compromiso

El dominio del balón fue claramente para São Paulo, que registró un 62,8% de posesión frente al 37,2% de Remo. La superioridad en la generación de juego se vio reflejada en la cantidad de remates totales, donde São Paulo acumuló 9 intentos (4 al arco) contra los 6 disparos (1 al arco) de la visita. En cuanto a las infracciones, el partido fue friccionado, acumulando varias tarjetas amarillas, destacándose las amonestaciones de Lucca Marques Alencar por el lado local, mientras que en la visita fueron amonestados Antonio Galeano, Edson Fernando da Silva Gomes, Duplexe Tchamba y otro jugador tras reclamos reiterados.

El cierre del torneo

Con este 3-1, São Paulo capitaliza una victoria importante en la recta final de la temporada. A pesar de los esfuerzos defensivos de Remo, que intentó mantener el empate durante gran parte de la segunda mitad, la insistencia ofensiva de los locales terminó por romper la paridad en los minutos finales. El equipo arbitral también tuvo trabajo en un cierre de partido intenso, donde la disciplina táctica se vio superada por la urgencia de los puntos en juego en esta jornada 37 del Brasileirao Serie A.