São Paulo venció por 3-1 a Bolívar, por la Copa Sudamericana 2026

São Paulo venció por 3-1 a Bolívar como local, en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para São Paulo los goles fueron marcados por da Rocha Neves , Calleri , Chagas Monteiro , mientras que para Bolívar el gol fue marcado por Asprilla. El cotejo se disputó en el estadio MorumBIS, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.