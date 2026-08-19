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São Paulo venció por 3-1 a Bolívar, por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de grupo los octavos de final del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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São Paulo y Bolívar disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
São Paulo y Bolívar disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

São Paulo venció por 3-1 a Bolívar como local, en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para São Paulo los goles fueron marcados por da Rocha Neves , Calleri , Chagas Monteiro , mientras que para Bolívar el gol fue marcado por Asprilla. El cotejo se disputó en el estadio MorumBIS, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

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