Partidos de hoy, martes 18 de agosto: horarios y por dónde ver en vivo online

Este martes 18 de agosto de 2026 la pelota de fútbol rueda en diferentes partes del planeta con una agenda cargada de partidos correspondientes a certámenes nacionales e internacionales que involucran a equipos y jugadores argentinos.

Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.

Estudiantes visita a Universidad Católica por la Copa Libertadores JUAN MABROMATA - AFP

Lo más trascendente de la jornada es la continuidad de los octavos de final de las copas Libertadores y Sudamericana. En esta última se presenta Boca Juniors vs. Recoleta en el estadio Defensores del Chaco de Asunición mientras que en el certamen continental más importante a nivel de clubes Estudiantes de La Plata visita a Universidad Católica de Chile e Independiente Rivadavia de Mendoza recibe a Fluminense de Brasil. Los tres clubes argentinos comparten el objetivo de meterse en cuartos de final.

Además, se disputan dos partidos de los octavos de la Copa Argentina 2026: Deportivo Riestra vs. Gimnasia de La Plata y Banfield vs. Midland. En la Argentina también hay acción del Torneo Proyección, con cuatro encuentros de la quinta fecha; y de la Primera C.

Independiente Rivadavia recibe a Fluminense de Brasil en Mendoza Bruna Prado - AP

Los partidos más importantes del martes 18 de agosto

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Octavos de final - Vuelta

19: Independiente Rivadavia vs. Fluminense (Fox Sports y Disney+ Premium).

21.30: Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata (Fox Sports y Disney+ Premium).

21.30: Independiente del Valle vs. Deportes Tolima (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).

Octavos de final - Vuelta

19: Recoleta vs. Boca Juniors vs. Recoleta (ESPN y Disney+ Premium).

21.30: San Pablo vs. Bolívar (DSports).

Octavos de final

17: Deportivo Riestra vs. Gimnasia de La Plata (TyC Sports y TyC Sports Play).

21.15: Banfield vs. Midland (TyC Sports y TyC Sports Play).

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