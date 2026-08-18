Partidos de hoy, martes 18 de agosto: horarios y por dónde ver en vivo online

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En la agenda del día se destacan la continuidad de los octavos de las copas Libertadores y Sudamericana y dos encuentros de la Copa Argentina
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Este martes 18 de agosto de 2026 la pelota de fútbol rueda en diferentes partes del planeta con una agenda cargada de partidos correspondientes a certámenes nacionales e internacionales que involucran a equipos y jugadores argentinos.
- Todos los encuentros se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, con información y estadísticas actualizadas al instante.
Lo más trascendente de la jornada es la continuidad de los octavos de final de las copas Libertadores y Sudamericana. En esta última se presenta Boca Juniors vs. Recoleta en el estadio Defensores del Chaco de Asunición mientras que en el certamen continental más importante a nivel de clubes Estudiantes de La Plata visita a Universidad Católica de Chile e Independiente Rivadavia de Mendoza recibe a Fluminense de Brasil. Los tres clubes argentinos comparten el objetivo de meterse en cuartos de final.
Además, se disputan dos partidos de los octavos de la Copa Argentina 2026: Deportivo Riestra vs. Gimnasia de La Plata y Banfield vs. Midland. En la Argentina también hay acción del Torneo Proyección, con cuatro encuentros de la quinta fecha; y de la Primera C.
Los partidos más importantes del martes 18 de agosto
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Octavos de final - Vuelta
- 19: Independiente Rivadavia vs. Fluminense (Fox Sports y Disney+ Premium).
- 21.30: Universidad Católica vs. Estudiantes de La Plata (Fox Sports y Disney+ Premium).
- 21.30: Independiente del Valle vs. Deportes Tolima (Fox Sports 2 y Disney+ Premium).
Octavos de final - Vuelta
- 19: Recoleta vs. Boca Juniors vs. Recoleta (ESPN y Disney+ Premium).
- 21.30: San Pablo vs. Bolívar (DSports).
Octavos de final
- 17: Deportivo Riestra vs. Gimnasia de La Plata (TyC Sports y TyC Sports Play).
- 21.15: Banfield vs. Midland (TyC Sports y TyC Sports Play).
Fecha 5
- 15: Newell’s vs. Lanús (LPF Play).
- 15: Godoy Cruz vs. Vélez Sarsfield (LPF Play).
- 15: Unión de Santa Fe vs. Racing (LPF Play).
- 17: Atlético Tucumán vs. River Plate (LPF Play).
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