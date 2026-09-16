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São Paulo y Boca Juniors empataron 1-1 por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de los cuartos de final del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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São Paulo y Boca Juniors disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
São Paulo y Boca Juniors disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

São Paulo y Boca Juniors empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Firmaron tablas en el estadio MorumBIS, en una nueva jornada de la copa. Para São Paulo el gol fue marcado por de Sousa Coutinho Meneses Duarte, mientras que para Boca Juniors el gol fue anotado por Lozano. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Ficha del partido

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