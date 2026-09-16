São Paulo y Boca Juniors empataron 1-1 por la Copa Sudamericana 2026

São Paulo y Boca Juniors empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Firmaron tablas en el estadio MorumBIS, en una nueva jornada de la copa. Para São Paulo el gol fue marcado por de Sousa Coutinho Meneses Duarte, mientras que para Boca Juniors el gol fue anotado por Lozano. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.