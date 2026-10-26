Sevilla venció 2-0 a Osasuna, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 26 de octubre de 2026 en el Ramón Sánchez-Pizjuán a las 17.00, con el arbitraje de Miguel Ángel Ortiz Arias. El Sevilla logró un triunfo sólido frente al Osasuna, asegurando los tres puntos en esta jornada 10. A los 24 minutos, Isaac Romero marcó el primer gol tras asistencia de Youssouf Fofana. Posteriormente, a los 82 minutos, Félix Alexandre Andrade Sanches Correia amplió la ventaja con el segundo tanto, nuevamente tras una precisa asistencia de Youssouf Fofana.

En cuanto al planteo táctico, ambos equipos presentaron propuestas contrastantes: el Sevilla saltó al campo con un esquema 4-4-2, mientras que Osasuna optó por una formación 4-3-3. El desarrollo del juego estuvo marcado por la disciplina y la intensidad, reflejada en las amonestaciones: Isaac Romero fue amonestado en el local, mientras que Alejandro Catena y Valentin Rosier vieron la tarjeta amarilla en la visita.

Durante el complemento, los entrenadores buscaron variantes para cambiar el rumbo del partido. Por parte del Sevilla, ingresaron Robbie Ure, Rubén Vargas, Manu Bueno y José Ángel Carmona. En tanto, Osasuna intentó reaccionar con los ingresos de Raúl Moro, Raúl García, Asier Osambela, Kike Barja e Iñigo Arguibide, aunque sin éxito para vulnerar el arco rival.

En el análisis de las estadísticas, el dominio del balón favoreció a Osasuna con un 55,1% de posesión frente al 44,9% del Sevilla. Sin embargo, la efectividad fue claramente para el conjunto local, que registró 17 tiros totales y 7 disparos a puerta, contra los 10 tiros y apenas 2 remates al arco de la visita. Asimismo, el Sevilla capitalizó mejor las pelotas detenidas, generando 7 córners a favor contra 4 de Osasuna.

Sevilla venció por 2-0 a Osasuna como Home, en un partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga de España 2026. Para Sevilla los goles fueron marcados por {'player_id': 'p610206', 'player_name': 'Isaac, Romero', 'minute': '24', 'period': 'FirstHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p461913', 'assist_player_name': 'Youssouf, Fofana'} , {'player_id': 'p449991', 'player_name': 'Félix Alexandre, Andrade Sanches Correia', 'minute': '82', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p461913', 'assist_player_name': 'Youssouf, Fofana'} . El cotejo se disputó en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Sevilla suma 17 puntos, ubicándose en la 6 posición, mientras que Osasuna tiene 11 unidades, en la 12 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Sevilla y Osasuna en la tabla de posiciones, tras la fecha 10

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.