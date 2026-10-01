St. Louis City SC venció 3-0 a New York Red Bulls, por la MLS

El encuentro se disputó el 30 de septiembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium, a partir de las 20.30, bajo el arbitraje de Rubiel Vazquez. En un compromiso sólido, St. Louis City SC logró una victoria contundente por 3-0 frente a New York Red Bulls. A los 5 minutos, Rafael Navarro Leal marcó el primer gol tras asistencia de Conrad Wallem. Ya sobre el final, a los 87 minutos, Simon Becher anotó el segundo tras asistencia de Chris Durkin, mientras que a los 91 minutos, Tomás Ostrák selló el marcador definitivo.

En cuanto al planteo táctico, New York Red Bulls se presentó con un esquema 4-3-1-1, mientras que St. Louis City SC optó por una formación 3-1-4-2. El desarrollo del juego mostró una intensidad marcada, reflejada en las tarjetas: Timo Baumgartl vio la amarilla a los 34 minutos para la visita, mientras que Emil Forsberg fue amonestado por el local a los 85 minutos. Ambos entrenadores buscaron variantes desde el banco para refrescar sus alineaciones, realizando múltiples sustituciones tácticas a lo largo de la segunda mitad para intentar inclinar la balanza.

El dominio de St. Louis City SC se tradujo en las estadísticas, donde registraron una posesión del 54,6% frente al 45,4% de New York Red Bulls. Además, la visita mostró mayor ambición ofensiva al acumular 15 tiros totales contra 10 del dueño de casa. La efectividad fue clave para el resultado final, logrando 8 remates a puerta el conjunto vencedor frente a los 5 que logró conectar New York Red Bulls.

A pesar de que New York Red Bulls contó con una ligera superioridad en la cantidad de corners, con 4 a su favor contra 3 de su rival, no logró traducir esa tenencia en peligro real sobre el arco defendido por St. Louis City SC. Este resultado reafirma la contundencia ofensiva exhibida por el equipo visitante en esta jornada 28 de la MLS, consolidando su rendimiento colectivo ante un adversario que no encontró respuestas defensivas frente a la insistencia de su oponente.