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Se midieron en un duelo donde St. Louis City SC se impuso con autoridad en la jornada 37 del certamen de la MLS; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 23 de noviembre de 2026 a las 22.15 en el Energizer Park, con el arbitraje de Guido Gonzales Jr. En un partido vibrante, St. Louis City SC logró imponerse por 3-2 ante Los Angeles Football Club. A los 34 minutos, Daniel Edelman abrió el marcador para el dueño de casa tras una asistencia de Rafael Navarro Leal. Ya en la segunda mitad, a los 51 minutos, Sang-Bin Jeong aumentó la ventaja, asistido por Chris Durkin. Finalmente, a los 78 minutos, Simon Becher anotó el tercer tanto, nuevamente con asistencia de Chris Durkin.
La visita intentó reaccionar en el complemento mediante los goles de Sergi Palencia a los 62 minutos, tras pase de Ryan Porteous, y de Denis Bouanga, quien convirtió un penal a los 85 minutos. En cuanto a lo táctico, St. Louis City SC se presentó con un esquema 3-4-3, mientras que Los Angeles Football Club optó por un 4-2-3-1. A los 76 minutos, el banco local movió piezas: ingresó Simon Becher por Sang-Bin Jeong en un cambio táctico y Tomás Ostrák por Alexandru Matan debido a una lesión.
El análisis estadístico reflejó un dominio alternado. St. Louis City SC cerró el partido con una posesión del 55% frente al 45% de Los Angeles Football Club. En cuanto a la eficacia ofensiva, los visitantes buscaron más el arco rival con 17 tiros contra 10 de los locales, aunque el equipo de casa fue más preciso, logrando 6 tiros a puerta frente a los 4 del conjunto angelino.
La disciplina también jugó su rol en el cierre del encuentro. A los 79 minutos, Eddie Segura vio la tarjeta amarilla por una falta, mientras que Tomás Ostrák y un integrante del plantel local fueron amonestados por disentir a los 83 y 84 minutos, respectivamente. Además, St. Louis City SC registró 7 corners a favor, demostrando su insistencia en ataque, mientras que Los Angeles Football Club apenas contó con 2 en todo el compromiso.
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