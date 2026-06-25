Sudáfrica venció 1-0 a República de Corea, por el Mundial 2026

En un encuentro disputado el 24 de junio de 2026 a las 22.00, Sudáfrica logró un triunfo fundamental frente a República de Corea en el Estadio Monterrey. El partido, correspondiente a la tercera fecha, contó con el arbitraje de Facundo Tello, quien supervisó las acciones de un cruce intenso que terminó inclinándose en favor de los sudafricanos.

El desarrollo del encuentro y la llave del gol

El esquema táctico planteado por ambos equipos mostró contrastes marcados, con Sudáfrica apostando a un 4-2-3-1 frente al 3-4-2-1 de República de Corea. La paridad se rompió a los 63 minutos, cuando Thapelo Maseko marcó el único gol del partido tras una precisa asistencia de Tshepang Moremi. La efectividad de Sudáfrica fue determinante ante un rival que buscó variantes, incluyendo el ingreso de figuras como Heung-Min Son al inicio del complemento, aunque sin éxito para vulnerar la valla rival.

Análisis estadístico y disciplinario

A pesar de haber mantenido una posesión del balón del 68,4% frente al 31,6% de Sudáfrica, República de Corea no logró capitalizar el dominio territorial. Los números finales reflejan la postura de ambos elencos:

Sudáfrica remató en 13 ocasiones, con 4 disparos al arco.

remató en 13 ocasiones, con 4 disparos al arco. República de Corea registró 8 intentos, logrando 3 tiros a portería.

registró 8 intentos, logrando 3 tiros a portería. En cuanto a la disciplina, Aubrey Modiba (Sudáfrica) y Gue-Sung Cho (República de Corea) fueron amonestados durante la segunda mitad debido a infracciones tácticas.

Gestión desde el banco de suplentes

Ambos entrenadores realizaron modificaciones estratégicas para intentar cambiar el curso del juego. Por el lado de Sudáfrica, la entrada de Tshepang Moremi resultó clave al participar en el tanto de la victoria, seguido por los ingresos de Iqraam Rayners y Jayden Adams para refrescar el equipo. En el bando de República de Corea, las sustituciones fueron numerosas y tempranas, destacándose el ingreso de Heung-Min Son y Jens Castrop en el entretiempo, aunque el esfuerzo colectivo no fue suficiente para remontar el marcador en la jornada 3.