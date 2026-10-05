Suecia venció 1-0 a Rumania, por la Liga de Naciones 2026

El encuentro se disputó el 5 de octubre de 2026 a las 15.45 en el National Arena, con el arbitraje de Elchin Masiyev. En un trámite disputado, Suecia logró imponerse por la mínima ante Rumania. A los 13 minutos, Viktor Gyökeres marcó el 1 gol del partido, tanto que terminó sentenciando el marcador final.

El desarrollo táctico y los cambios

Ambos equipos saltaron al campo de juego con un esquema táctico idéntico: 4-2-3-1. A pesar de la paridad estratégica, el control del juego fue dinámico. En cuanto a las variantes, a los 54 minutos, Suecia movió el banco: ingresó Hugo Larsson por Jesper Karlström y Daniel Svensson por Gabriel Gudmundsson para refrescar la medular. Por el lado de Rumania, tras el descanso, el entrenador buscó alternativas con el ingreso de Lisav Eissat por Nicusor Bancu, quien había sido amonestado tempranamente a los 4 minutos.

Estadísticas del encuentro

El dominio de la pelota estuvo ligeramente del lado local, con Rumania alcanzando un 52,1% de posesión frente al 47,9% de Suecia. En el aspecto ofensivo, el conjunto rumano intentó con mayor insistencia sumando 13 tiros totales, aunque solo 4 fueron a puerta. Por su parte, la visita fue más efectiva en sus aproximaciones: con 12 disparos, logró mantener su ventaja tras el gol inicial.

Disciplina y cierre

El partido se tornó friccionado en el complemento, resultando en varias amonestaciones. En Rumania vieron la tarjeta amarilla Razvan Marin, Valentin Mihaila y Catalin Cîrjan. En tanto, para Suecia fueron amonestados Felix Beijmo y Alexander Bernhardsson. Con este resultado, el elenco sueco se lleva una victoria ajustada en su visita, consolidándose en esta jornada 4 de la competencia.