En un encuentro disputado el 16 de noviembre de 2026 a las 16.45, Suiza superó con contundencia a Escocia en el Berit Sitterstadion. El compromiso, correspondiente a la jornada 6 de la Liga de Naciones, contó con el arbitraje de Danny Makkelie.

El marcador se abrió a los 22 minutos gracias a un gol en contra de Lewis Ferguson. Ya en el complemento, Suiza sentenció el resultado: a los 47 minutos, Winsley Boteli marcó el segundo gol tras asistencia de Samuel Ballet. A los 51 minutos, Alvyn Sanches anotó el tercero tras pase de Winsley Boteli, y finalmente, a los 89 minutos, Zeki Amdouni selló el 4-0 definitivo tras asistencia de Alvyn Sanches. Ambos equipos saltaron al campo con un esquema táctico idéntico de 3-4-2-1. Cabe destacar que la visita sufrió la baja por lesión de Aaron Hickey a los 37 minutos, siendo reemplazado por Nathan Patterson.

El trámite del encuentro estuvo marcado por la disciplina táctica y algunos incidentes disciplinarios. Escocia recibió tres tarjetas amarillas en la segunda mitad: Oliver McBurnie (51'), Andy Robertson (52') y Ryan Christie (72'). Por su parte, Suiza realizó múltiples modificaciones estratégicas, incluyendo los ingresos de Zeki Amdouni, Djibril Sow, Breel Embolo, Ricardo Rodríguez y Roggerio Nyakossi para gestionar la ventaja en el marcador.

En cuanto a las estadísticas, Suiza reflejó su dominio con un 53,8% de posesión frente al 46,2% de Escocia. El conjunto helvético fue mucho más incisivo al atacar, registrando 18 remates totales y 8 disparos a puerta, contra los 13 tiros totales y apenas 1 al arco que logró el equipo escocés. Además, Suiza superó a su rival en la generación de córneres, con 7 ejecuciones frente a las 4 de la visita, consolidando así una victoria sólida en el cierre de esta fase del torneo.