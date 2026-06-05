Tailandia empató 2-2 con Kuwait en un amistoso internacional

El encuentro, que se llevó a cabo el 5 de junio de 2026 a partir de las 09.30 en el True BG Stadium, finalizó con una igualdad 2-2 en el marcador. El arbitraje estuvo a cargo de Muhammad Nazmi bin Nasaruddin, en un compromiso que tuvo un ritmo intenso de principio a fin.

El desarrollo del encuentro

El primer tiempo mostró una gran efectividad por parte de los locales. A los 42 minutos, Seksan Ratree marcó el primer gol tras asistencia de Sarach Yooyen. Poco después, a los 49 minutos, Kritsada Kaman amplió la ventaja para Tailandia. Sin embargo, la reacción de Kuwait llegó en el complemento: a los 48 minutos, Youssef Majed Merdhi anotó tras un pase de Faleh Jazea Naser, y finalmente Eid Naser selló el empate definitivo a los 69 minutos. En cuanto a lo táctico, Tailandia utilizó un esquema 4-2-3-1 mientras que Kuwait optó por un 4-4-2, sistema que ajustaron con múltiples variantes en la segunda parte para nivelar las acciones.

Estadísticas y disciplina

A pesar de haber mantenido el dominio de la pelota, con un 51,8% de posesión frente al 48,2% de Kuwait, Tailandia no pudo sostener la diferencia inicial. El conjunto local generó un total de 12 tiros, de los cuales 6 fueron a puerta, frente a los 6 remates totales de la visita. En el apartado disciplinario, el árbitro mostró tarjetas amarillas a Sarach Yooyen y Jude Soonsup-Bell por el lado local, mientras que Abdullah Khalifah Al Qarzaei fue amonestado en el elenco visitante.

Variantes en el complemento

El carrusel de cambios definió el curso del segundo tiempo. Kuwait tuvo que realizar una variante obligada a los 68 minutos por la lesión de Khaled Tareq Abdullah Al Mershed, reemplazado por Redha Hani Wael Mohammad Ahmad Abu Jabarah. Por su parte, Tailandia buscó refrescar el ataque con los ingresos de jugadores como Teerasil Dangda y Jude Soonsup-Bell, pero la defensa de Kuwait se mantuvo firme para rescatar el empate fuera de casa, respaldada por una superioridad en la generación de corners, donde el local alcanzó 5 frente a 1 del visitante.