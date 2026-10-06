Tayikistán venció 1-0 a China, en un amistoso internacional

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Se midieron en un duelo donde Tayikistán se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de un amistoso internacional; los detalles que hay que saber
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El encuentro se disputó el 6 de octubre de 2026 a las 08.35 en el Chongqing Longxing Football Stadium, con arbitraje de Hyun-Jae Choi. En un trámite equilibrado, Tayikistán logró sacar la ventaja definitiva para quedarse con la victoria ante China.
El desenlace llegó a los 53 minutos, cuando Vahdat Hanonov marcó el 1 gol del partido, sentenciando el 1-0 para la visita. En cuanto a lo táctico, China saltó al campo con un esquema 3-4-2-1, mientras que Tayikistán optó por un 4-1-4-1. El desarrollo se vio condicionado por la expulsión de Wei Shihao, quien recibió su segunda tarjeta amarilla a los 58 minutos, dejando a su equipo con diez jugadores durante el resto del complemento.
El rigor defensivo y la disciplina fueron clave en el desarrollo, reflejados en el alto número de amonestaciones repartidas por el juez:
- Por el lado de China, fueron amonestados Xie Wenneng, Wei Shihao y Zhong Yihao.
- Por Tayikistán, recibieron tarjeta amarilla Mehrubon Karimov, Alijon Karomatullozoda, Shervoni Mabatshoev y Muhammadjon Rahimov.
Las estadísticas finales mostraron un dominio en la tenencia del balón para Tayikistán, que registró un 69,5% de posesión frente al 30,5% de China. En cuanto a la agresividad ofensiva, los visitantes contabilizaron 10 tiros totales (4 a puerta), mientras que el conjunto local intentó 4 remates con 3 direcciones al arco. Ambos equipos ejecutaron 3 córners cada uno, cerrando un partido que se decidió por la mínima diferencia.
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