“No es momento de revolear nombres”: el contundente análisis de Sebastián Vignolo tras la derrota de la selección argentina

El conductor de F90 (ESPN), Sebastián Vignolo, analizó este martes la caída de la selección argentina por 2-1 frente a Arabia Saudita, en el primer partido del conjunto albiceleste en el Mundial Qatar 2022. El relator la definió como una “jornada dura”, pero recordó que “esto recién empieza”, y que el equipo dirigido por Lionel Scaloni “tiene la oportunidad todavía de revertir esta historia”.

Asimismo, admitió sentirse “sorprendido” y “golpeado” por la actuación del combinado nacional. “La que nos comimos hoy fue una cachetada. No jugó bien el seleccionado”, dijo. Al mismo tiempo, consideró que no hay que “empezar a revolear nombres y desarmar un equipo” como consecuencia de la inesperada derrota en el debut mundialista. Por el contrario, señaló que “hay que estar serenos, tranquilos” y bajar “los decibeles”.

“En momentos de dolor, no me gusta empezar a marca quiénes sirven y quiénes no sirven. (La selección) ha llegado con un invicto, y hoy le tocó ese partido. Tiene revancha el sábado contra México, el miércoles contra Polonia. Es una frustración, pero no es algo que no te permita recuperarte. Van a encontrar fuerzas y motivos, por supuesto, para tragar este sorbo amargo en el arranque del campeonato y salir (adelante)”, dijo, con respecto a los próximos compromisos que tiene por delante el equipo argentino.

Debut y derrota de la selección argentina ante Arabia Saudita: el equipo de Messi no hizo pie Aníbal Greco - La Nación

También indicó que, en el fútbol, “siempre tenés un partido de esos en los que nada te sale, te superan”, y muchas veces, “no hay chance de poder revertirlo”, mientras que la selección, todavía puede hacerlo. “Tiene equipo para cambiar lo que se dio hoy. Tiene la experiencia de lo que representa arrancar una copa del mundo como nadie imagina”, agregó, en relación al frustrado comienzo en Rusia 2018, con un empate ante Islandia, y luego, en la dura caída frente a Croacia.

Por otra parte, evocó las recientes victorias de la selección para apoyarse en sus optimistas argumentos de cara a lo que viene en el Mundial. “Confío plenamente en este equipo, en estos futbolistas, en el entrenador. Son jugadores que nos han dado una alegría enorme, y no es solo una cuestion de fe. Tenemos un muy buen equipo. Hoy se jugó muy mal, no fue nuestro día. Pero hay tiempo para armar el próximo partido, elementos. Estas cosas pasan. Messi sabe de golpes, (y) sabe asimilarlos”, señaló, aludiendo a las derrotas que La Pulga sufrió con la selección, por ejemplo, en las finales de Brasil 2014, y las de la Copa América 2015 y 2016.

A su vez, lamentó que la selección argentina se haya quedado “sin margen de error muy tempranito”, pero aseguró que esta derrota “nos tiene que enseñar”. “Sabemos de momentos dolorosos. Hay valores. La medida de Argentina no es lo que se vio. Aún, confianza ciega. La esperanza, la fe, pero no por una cuestión espiritual, (sino) porque Argentina nos ha mostrado que juega bien al futbol”, agregó. En el restante encuentro del grupo C, México y Polonia empataron 0-0, y le dieron una buena noticia a la selección en un día que arrancó con el pie izquierdo.

