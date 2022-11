“Esto es un Mundial”: el acalorado cruce entre Chavo Fucks y Morena Beltran por la derrota de la selección argentina

escuchar

Los periodistas de ESPN, Chavo Fucks y Morena Beltrán, mantuvieron este martes un acalorado debate en torno al planteo que realizó el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, para enfrentar a su par de Arabia Saudita, en el marco del debut del equipo nacional en el Mundial Qatar 2022, por la primera fecha del grupo C del torneo.

La periodista consideró que el gran error del conjunto albiceleste en el primer partido del Mundial fue haber cambiado “su esencia” de juego. Acto seguido, Fucks le respondió: “Morena, vos sabés que yo no estoy muy de acuerdo en lo de la esencia, porque la esencia, ¿la respeta cuando juega bien y cuando juega mal no? Yo creo que jugó mal. Las cosas no fueron bien, porque tuvo un rival que se lo puso muy incomodo”.

Beltrán le dio la razón a su colega, tras lo cual, Fucks agregó: “Este es el partido más importante que se ha jugado en el ciclo Scaloni. Esto es un Mundial, es mas importante que todo”. Luego, la columnista indicó que la Argentina “se repitió” en sus intentos de “ganarle la espalda a la defensa”.

En ese sentido, consideró que jugar a la espalda de los defensores era la manera de romper el partido, pero no la “única”. “¿Podes jugar directo para (Ángel) Di María? Sí. ¿Podés jugar directo para Lautaro (Martínez)? Sí. No puede ser lo único, pero sin dudas no puede ser tu plan principal. (Siempre) jugando en largo y viendo el arco de frente”.

Leandro Paredes en el partido entre Argentina y Arabia Saudita Matthias Hangst - Getty Images Europe

Asimismo, enumeró: “Nunca hubo un apoyo de Lautaro para que rompa un volante, una llegada por sorpresa de segunda línea”. Además, señaló que “Argentina salió a jugar 4-2-4″, y más importante, “renunció a eso que hace habitualmente”.

Por otra parte, la cronista indicó que el resultado del partido de Argentina, desde el punto de vista del planteo que hizo Scaloni, fue “lógico”, y argumentó: “Cuando vos en un partido de esta naturaleza, en un primer partido de tu primer Mundial, (tenés) tensión, nervios: te vas a apresurar, sobre todo, si los espacios están ahí. Si vos encima jugas algo a lo que no jugás habitualmente, la incomodidad está más cerquita”.

Rodrigo De Paul disputó todo el partido contra Arabia Saudita en Doha, Qatar 2022 Aníbal Greco - La Nación

En disenso con su colega, el periodista contestó: “Está bien, pero vos tenés un rival distinto a ninguno con los que jugaste. Tenés que hacer algo diferente. Es un hecho aislado por ahora. Yo no le bajaría el precio a la derrota de hoy, porque es importante”. A su vez, señaló que, en los errores de Argentina, mayormente, “tuvo que ver el rival”, a lo que Morena replicó: “No, no coincido”. “Hay un rival que juega, no jugás sólo”, retrucó Fucks.

Seguidamente, la analista de fútbol indicó que “todos dieron de candidato a Argentina porque tiene un estilo que lo representa, un futbol que ninguna otra selección puede jugar”, pero que “si no va a jugar de esa manera, no sé si tiene posibilidades de ganarle al proximo rival”. Fucks contestó: “Pero a veces puede, y a veces no puede. Acá hay un rival que le complicó la vida”.

Debut y derrota de la selección Argentina ante Arabia Saudita en Doha, Qatar 2022 Aníbal Greco - La Nación

“Obvio, pero una cosa es no poder jugar del todo a lo que querés, y otra cosa es no hacer nada para jugar de esa manera, que es lo que sucedió hoy” concluyó Beltrán.

LA NACION