Unión La Calera venció 1-0 a Deportes Limache, por la Primera División Chile

El encuentro se disputó el 14 de septiembre de 2026 a las 20.30 en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán, con el arbitraje de Juan Lara. En un enfrentamiento clave por la jornada 23 de la Primera División Chile, Unión La Calera logró imponerse por la mínima diferencia frente a Deportes Limache. A los 16 minutos, Nicolás Ferreyra marcó el 1-0 tras asistencia de Kevin Méndez, gol que terminó siendo decisivo para el resultado final.

Desarrollo y disciplina

El partido estuvo marcado por una alta fricción en el mediocampo, lo que derivó en numerosas amonestaciones. Por el lado de Unión La Calera, fueron amonestados Christopher Díaz, Kevin Méndez y Rodrigo Pérez. En Deportes Limache, vieron la tarjeta amarilla Tiago Galletto, Misael Llantén, Leonardo Valencia y Daniel Castro. Ante el desgaste físico, los entrenadores recurrieron a modificaciones tácticas constantes: a los 65 minutos, Unión La Calera hizo ingresar a Bayron Oyarzo por Martín Hiriart, mientras que Deportes Limache buscó variantes ofensivas con los ingresos de Hugo Martínez, Gonzalo Sosa y Vicente Álvarez en el segundo tiempo.

Análisis del encuentro

La victoria de Unión La Calera refleja una gestión eficiente de la ventaja obtenida tempranamente. A pesar de los intentos de Deportes Limache por igualar el marcador en la etapa complementaria, la defensa local se mantuvo firme. El conjunto de Unión La Calera logró neutralizar las transiciones rápidas del equipo visitante, consolidando un triunfo necesario en su lucha dentro de la Primera División Chile.

Cierre de la jornada

Con este 1-0 definitivo, Unión La Calera suma tres puntos fundamentales al finalizar la jornada 23. Por su parte, Deportes Limache no logró capitalizar sus aproximaciones y se retira sin unidades de su visita al Estadio Municipal Nicolás Chahuán. El desenlace del partido, sellado por el tanto de Nicolás Ferreyra, mantiene las posiciones en la tabla alta y baja del torneo de la Primera División Chile en suspenso hacia las próximas fechas.