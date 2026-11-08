Unión La Calera venció 1-0 a Huachipato, por la Primera División Chile 2026

En un encuentro disputado el 8 de noviembre de 2026 a las 17.30, Unión La Calera y Huachipato se enfrentaron en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán. El cotejo, correspondiente a la jornada 27 de la Primera División Chile, contó con el arbitraje de Rodrigo Carvajal.

El único tanto del partido llegó a los 23 minutos, cuando Nicolás Ferreyra marcó el 1-0 tras una asistencia precisa de Bayron Oyarzo. A lo largo del complemento, ambos estrategas buscaron variantes desde el banco para modificar el rumbo del juego. En Huachipato, destacaron los ingresos de Carlos Herrera y Claudio Torres en el entretiempo, mientras que en el tramo final, Unión La Calera refrescó sus líneas con las entradas de Maximiliano Fernández, Kevin Méndez, Nicolás Palma y Matías Campos López.

El desarrollo del juego estuvo marcado por la intensidad defensiva y varias amonestaciones en el equipo local. Fueron amonestados Bayron Oyarzo, Rodrigo Pérez, Camilo Moya y el autor del gol, Nicolás Ferreyra, por diversas infracciones y pérdida de tiempo. Por parte de la visita, Carlos Herrera también vio la tarjeta amarilla sobre el final del encuentro.

Con este resultado, Unión La Calera logra capitalizar la ventaja tempranera para sellar el marcador de 1-0 frente a Huachipato. A pesar de los intentos de la visita por igualar el marcador con los ingresos de Cris Martínez, Luciano Arriagada y Ezequiel Cañete, la solidez defensiva del conjunto local prevaleció hasta el pitido final, asegurando los puntos en disputa en esta etapa crucial del torneo.