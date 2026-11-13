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United Arab Emirates venció 3-1 a Honduras, en un amistoso internacional

Se midieron en un duelo donde United Arab Emirates se impuso con autoridad en la jornada 1 del certamen de un amistoso internacional; los detalles que hay que saber

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United Arab Emirates venció 3-1 a Honduras, en un amistoso internacional
United Arab Emirates venció 3-1 a Honduras, en un amistoso internacional

En una jornada vibrante disputada el 13 de noviembre de 2026, el Mohammed Bin Zayed Stadium fue testigo del triunfo de United Arab Emirates por 3-1 ante Honduras. El encuentro, que comenzó a las 11.10, contó con el arbitraje de Ahmad Al Ali. La efectividad ofensiva de los locales permitió inclinar la balanza a su favor desde la primera mitad.

Ambos equipos saltaron al campo de juego bajo un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, aunque el desarrollo del juego mostró una clara superioridad en la terminación de jugadas por parte de United Arab Emirates. El marcador se abrió a los 33 minutos, cuando Khalifa Mubarak, Khalfan Khairi Al Hammadi marcó el primer gol tras una asistencia de Rúben Filipe, Canedo Amaral. Iniciado el complemento, a los 48 minutos, Bruno, Conceição de Oliveira amplió la ventaja tras una asistencia de Ali Saleh, Ali Saleh Amro. Honduras descontó a los 52 minutos a través de Jonathan, Toro, quien definió tras una habilitación de David, Ruíz. Finalmente, a los 87 minutos, Mohammed Juma Abdulla Darwish, Al Mansouri sentenció el 3-1 definitivo, asistido por Sultan Adil Mohamed Abdalla, Al Ameeri.

El trámite del partido estuvo marcado por una alta actividad en los bancos de suplentes. A los 62 minutos, el técnico de United Arab Emirates realizó una triple variante táctica, dando ingreso a Zayed Sultan Ahmed Jassim Ibrahim, Al Zaabi, Nicolás Ezequiel, Giménez y Mohammed Juma Abdulla Darwish, Al Mansouri. Por el lado de Honduras, la búsqueda de la igualdad llevó a movimientos profundos: a los 57 minutos ingresaron Edwin, Rodríguez, Giancarlos, Sacaza y Mike, Arana, seguidos más tarde por los ingresos de Alenis, Vargas, Erick, Puerto y Santos, Martinez para intentar renovar el ataque.

En el análisis estadístico, el duelo resultó sumamente parejo en cuanto a la generación de peligro. Pese a que Honduras dominó la posesión con un 59,2% frente al 40,8% de United Arab Emirates, la contundencia fue propiedad de los ganadores.

  • United Arab Emirates remató 14 veces, con 7 disparos a puerta.
  • Honduras igualó los 14 remates totales, pero solo logró concretar 3 tiros a puerta.
  • En el apartado disciplinario, Rúben Filipe, Canedo Amaral y Harib Abdalla Suhail Abdalla, Al Musharrakh Al Maazmi fueron amonestados en el conjunto local.
LA NACION
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