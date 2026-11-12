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Nations League, EN VIVO: el minuto a minuto de los partidos

La quinta fecha de la competencia europea arranca con ocho partidos

Zinedine Zidane y Kylian Mbappe, el foco de tensión en la previa de Francia ante Italia
Zinedine Zidane y Kylian Mbappe, el foco de tensión en la previa de Francia ante ItaliaFRANCK FIFE - AFP

Armenia empató ante Chipre con un gol de cabeza

A los 58 minutos, Artur Gharibyan marcó de cabeza el 1-1 para Armenia ante Chipre, que se había puesto en ventaja con un tanto de Iasonas Pikis. El encuentro volvió a quedar igualado en el segundo tiempo, mientras Bélgica continúa 2-1 arriba frente a Turquía.

Bélgica dio vuelta el partido ante Turquía y Chipre también gana al entretiempo

Terminaron los primeros tiempos de los dos encuentros que abrieron la quinta fecha de la Nations League. Turquía comenzó arriba con un gol de Arda Güler, pero Bélgica remontó en 10 minutos con tantos de Kevin De Bruyne y Charles De Ketelaere para irse al descanso 2-1. En el otro partido, Chipre supera 1-0 a Armenia gracias a un gol de Iasonas Pikis.

Italia-Francia e Inglaterra-Croacia, los grandes atractivos de la jornada

Dos enfrentamientos concentran buena parte de la atención de este jueves. Italia recibe a Francia e Inglaterra se mide con Croacia, en partidos que comenzarán a las 16.45. Además, España, vigente campeón del mundo, visitará a República Checa en otro de los encuentros destacados de la quinta fecha.

Todos los partidos de este jueves por la Nations League

La jornada comenzó con Turquía-Bélgica y Armenia-Chipre. Desde las 16.45 se disputarán otros seis encuentros: Italia-Francia, Montenegro-Letonia, República Checa-España, San Marino-Bielorrusia, Inglaterra-Croacia y Albania-Finlandia.

Comienza la cobertura en vivo de la Nations League

Bienvenidos a la cobertura en vivo de una nueva jornada de la UEFA Nations League. Este jueves se disputa la quinta fecha con ocho partidos, en dos turnos: los dos primeros desde las 14 y los siguientes desde las 16.45. Transmiten ESPN y Disney+, y LA NACION transmite el minuto a minuto de todos los encuentros.

LA NACION
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