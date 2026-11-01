Universidad Católica venció 1-0 a Universidad de Chile, por la Primera División Chile

El encuentro se disputó el 1 de noviembre de 2026 a las 12.30 en el estadio Claro Arena, bajo el arbitraje de Diego Flores. En un enfrentamiento correspondiente a la jornada 26 de la Primera División Chile, Universidad Católica logró imponerse por 1-0 frente a Universidad de Chile, consolidando su desempeño en el torneo.

El gol de la victoria

La apertura del marcador llegó de manera temprana, lo que permitió a los locales gestionar el ritmo del compromiso. A los 4 minutos, Clemente Montes marcó el primer gol tras asistencia de Jimmy Martínez, estableciendo el 1-0 definitivo que definió la suerte del encuentro.

Disciplina y movimientos tácticos

El desarrollo del juego estuvo marcado por la intensidad y el rigor físico. En cuanto a las amonestaciones, fueron sancionados con tarjeta amarilla Nicolás Ramírez, Charles Aránguiz, Marcelo Morales y Maximiliano Guerrero por el lado de Universidad de Chile, mientras que Cristián Cuevas y Fernando Zampedri vieron la tarjeta en Universidad Católica.

Variantes en el complemento

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banquillo para modificar el curso de las acciones. Por el lado de Universidad Católica, el entrenador movió piezas clave como el ingreso de Sebastián Arancibia por Juan Rossel a los 45 minutos y la entrada de Justo Giani por Clemente Montes a los 58. Más tarde, debido a diversas situaciones, debieron realizar cambios obligados por las lesiones de Jhojan Valencia y Diego Corral. Por su parte, Universidad de Chile intentó reaccionar con el ingreso de Octavio Rivero y Javier Altamirano, entre otros, pero no lograron vulnerar la valla rival.