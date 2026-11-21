El encuentro se disputó el 21 de noviembre de 2026 a las 18.00 en el Estadio El Teniente, con arbitraje de Juan Lara. En un compromiso disputado por la jornada 28 de la Primera División Chile, Universidad de Chile logró imponerse por 1-0 frente a O'Higgins.

El trámite del partido estuvo marcado por la intensidad y el juego físico. A los 76 minutos, Eduardo Vargas marcó el 1-0 tras asistencia de Lucas Barrera, destrabando un marcador que se mantenía cerrado. En cuanto a la disciplina, Igor Lichnovsky vio la tarjeta roja por doble amarilla a los 51 minutos, lo que obligó a Universidad de Chile a reconfigurarse defensivamente. Por su parte, O'Higgins sufrió las amonestaciones de Luis Pavez, Arnaldo Castillo y Santiago Toloza.

Las estrategias de los entrenadores fueron determinantes en el desarrollo del juego. A los 55 minutos, Universidad de Chile movió el banco para reacomodarse tras la expulsión, ingresando Fabián Hormazábal por Ignacio Vásquez. Más tarde, sobre el final, ingresaron Tobías Reinhart y Juan Lucero para sellar el resultado.

Por el lado de O'Higgins, la necesidad de buscar el empate llevó a múltiples modificaciones tácticas: a los 71 minutos ingresaron Santiago Toloza, Ignacio Schor y Nicolás Garrido. Poco después, a los 83 minutos, el banco local agotó variantes con los ingresos de Leandro Díaz y Esteban Moreira, aunque no lograron vulnerar la resistencia del equipo visitante a pesar de los esfuerzos finales.