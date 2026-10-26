Universidad de Chile venció 4-1 a Everton de Viña del Mar, por la Primera División Chile

En un encuentro disputado el 26 de octubre de 2026 a las 18.00 en el Estadio El Teniente, el conjunto de Universidad de Chile logró una contundente victoria frente a Everton de Viña del Mar, con el arbitraje de Franco Jiménez. La figura del encuentro fue Eduardo Vargas, quien se destacó marcando tres de los cuatro goles de su equipo.

El marcador se abrió a los 30 minutos, cuando Eduardo Vargas marcó el primer gol tras asistencia de Maximiliano Guerrero. Nuevamente, a los 49 minutos, Eduardo Vargas amplió la ventaja tras otra asistencia de Maximiliano Guerrero. Más tarde, a los 57 minutos, Agustín Arce marcó el tercer gol tras asistencia de Maximiliano Guerrero. Por parte de Everton de Viña del Mar, Cristian Palacios logró descontar a los 80 minutos tras asistencia de Josué Ovalle, pero finalmente Eduardo Vargas selló el 4-1 definitivo a los 81 minutos, nuevamente con asistencia de Maximiliano Guerrero.

El desarrollo del partido estuvo marcado por una alta intensidad física y disciplinaria. El árbitro Franco Jiménez debió mostrar numerosas tarjetas amarillas, destacándose las amonestaciones a Joaquín Moya, Julián Alfaro, Braian Martínez y Alan Medina por el lado visitante, y Nicolás Fernández por el local. El encuentro se cerró con una complicación mayor para la visita: a los 85 minutos, Lucas Soto fue expulsado tras recibir una tarjeta roja directa por conducta violenta.

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas desde el banco para refrescar sus líneas. Por el lado de Universidad de Chile, se destacaron los ingresos de Fabián Hormazábal, Nicolás Fernández, Lucas Barrera, Octavio Rivero y el experimentado Marcelo Díaz. En la vereda opuesta, Everton de Viña del Mar tuvo que gestionar una sustitución temprana por lesión, retirando a Nicolás Montiel por Josué Ovalle antes del cierre de la primera mitad, además de sumar minutos con hombres como Braian Martínez, Hugo Magallanes, Cristian Palacios y Gustavo Charrupí en busca de revertir el resultado.