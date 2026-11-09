Universidad de Concepción venció 3-2 a O'Higgins, por la Primera División Chile

El encuentro se disputó el 8 de noviembre de 2026 a las 20.00 en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, con el arbitraje de Francisco Gilabert. En un partido vibrante correspondiente a la jornada 27 de la Primera División Chile, Universidad de Concepción logró imponerse frente a O'Higgins por un ajustado 3-2.

La apertura del marcador llegó a los 39 minutos, cuando Cristhofer Mesías puso en ventaja a Universidad de Concepción. Poco después, a los 41 minutos, Harol Salgado amplió la diferencia tras una asistencia de Iam González. Sin embargo, O'Higgins reaccionó rápidamente: a los 46 minutos, Esteban Moreira marcó el primer descuento tras la asistencia de Bastián Yáñez, y a los 71 minutos, Tomás Avilés igualó las acciones tras un pase de Santiago Toloza. Finalmente, sobre el cierre, a los 90 minutos, Moisés González selló el 3-2 definitivo para los locales. El trámite estuvo marcado por el dinamismo, destacando la salida por lesión de Harol Salgado a los 74 minutos, reemplazado por Tomás Roco.

Disciplina y movimientos tácticos

El rigor defensivo fue una constante, derivando en amonestaciones importantes. Por el lado de Universidad de Concepción, Osvaldo González vio la tarjeta amarilla a los 23 minutos. En O'Higgins, Santiago Toloza fue amonestado a los 74 minutos, seguido por Benjamin Pérez a los 88 minutos. Ambos entrenadores buscaron variantes constantes en la segunda mitad para intentar desequilibrar un marcador que se mantuvo incierto hasta el silbatazo final.

Gestión del banco

El ritmo de sustituciones fue frenético durante la segunda etapa. A los 68 minutos, O'Higgins realizó un triple cambio estratégico con los ingresos de Santiago Toloza, Thiago Vecino y Miguel Brizuela. Por su parte, Universidad de Concepción respondió refrescando el equipo sobre el final, destacando el ingreso de Cecilio Waterman a los 74 minutos y los cambios sobre el cierre de Pablo Parra y Francisco Herrera a los 89 minutos para asegurar la victoria en casa.