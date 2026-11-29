El encuentro se disputó el 29 de noviembre de 2026 a las 10.00 en el estadio Mestalla, bajo el arbitraje de Javier Alberola Rojas. En un enfrentamiento equilibrado, Valencia y Osasuna igualaron 1-1 en el marco de la jornada 14 de la Liga de España.

Desarrollo de las emociones

El marcador se abrió a los 63 minutos, cuando Rubén García marcó el primer gol para Osasuna tras una asistencia de Raúl Moro. La respuesta de Valencia llegó a los 74 minutos mediante Hugo Duro, quien selló la paridad definitiva tras recibir el pase de David Otorbi. En cuanto a la pizarra táctica, Valencia dispuso un esquema 4-4-2, mientras que Osasuna optó por una formación 4-2-3-1. El compromiso también registró numerosas sustituciones; a los 68 minutos, el técnico local buscó mayor frescura ofensiva con el ingreso de Hugo Duro y David Otorbi.

Análisis estadístico

El dominio del balón estuvo repartido, con una posesión del 54,8% para Valencia frente al 45,2% de Osasuna. Ambos equipos mostraron una vocación ofensiva similar al registrar 13 tiros cada uno a lo largo del partido. No obstante, la puntería fue ligeramente superior para la visita, que alcanzó los 5 tiros a puerta, mientras que Valencia logró conectar 3 disparos bajo los tres palos.

Disciplina y contexto

El juego físico y las protestas marcaron el ritmo disciplinario, resultando en varias amonestaciones. Por el lado de Valencia, fueron amonestados Guido Rodríguez, Luis Rioja y César Tárrega. En Osasuna, vieron la tarjeta amarilla Moi Gómez y Aimar Oroz. En cuanto a la pelota parada, Valencia generó 6 tiros de esquina, mientras que Osasuna dispuso de 5 corners para intentar desequilibrar el marcador en un tramo final muy disputado.

Valencia y Osasuna empataron 1-1 en un partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga de España 2026. Firmaron tablas en el estadio Mestalla, en una nueva jornada del fútbol español. Para Valencia el gol fue marcado por {'player_id': 'p130026', 'player_name': 'Rubén, García', 'minute': '63', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p465701', 'assist_player_name': 'Raúl, Moro'}, mientras que para Osasuna el gol fue anotado por {'player_id': 'p439716', 'player_name': 'Hugo, Duro', 'minute': '74', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p576682', 'assist_player_name': 'David, Otorbi'}.

Con este resultado, Valencia suma 13 puntos, ubicándose en la 16 posición, mientras que Osasuna tiene 16 unidades, en la 10 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Valencia y Osasuna en la tabla de posiciones, tras la fecha 14

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.