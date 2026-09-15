Valencia venció 1-0 a Alavés, por la Liga de España

El encuentro se disputó el 15 de septiembre de 2026 a las 15.00 en el estadio Mendizorroza, con el arbitraje de Miguel Sesma Espinosa. En un compromiso parejo correspondiente a la jornada 6 de la Liga de España, el conjunto visitante logró llevarse los tres puntos gracias a una aparición clave en la etapa complementaria.

El desarrollo y el gol del triunfo

Ambos equipos plantearon esquemas tácticos diferenciados, con Alavés apostando por un 3-5-2 mientras que Valencia optó por un 4-2-3-1. El desequilibrio llegó a los 78 minutos, cuando Luis, Rioja marcó el 1er gol tras una precisa asistencia de Javi, Guerra. Previo a esto, el banco de suplentes fue protagonista: Luis, Rioja había ingresado a los 63 minutos, resultando determinante para el desenlace del marcador.

Disciplina táctica y cambios

El partido contó con un alto nivel de fricción, reflejado en las amonestaciones recibidas por jugadores como Antonio, Blanco y Javi, Guerra durante la primera mitad. Ya en el segundo tiempo, las amonestaciones de Aaron, Mayol y Guido, Rodríguez condicionaron la fluidez del juego, forzando a los entrenadores a realizar múltiples modificaciones tácticas para refrescar las líneas sobre el cierre del encuentro.

Estadísticas del encuentro

Si bien Alavés mostró una vocación ofensiva superior con 15 disparos totales frente a los 10 del rival, la eficacia terminó inclinando la balanza hacia la visita. En cuanto a la posesión, Valencia controló el balón con un 56,7% frente al 43,3% de Alavés. La precisión en los tiros a puerta fue idéntica, con 3 remates efectivos por lado, pero fue el único gol del partido lo que definió la victoria del conjunto visitante en territorio ajeno.

Valencia venció por 1-0 a Alavés como Away, en un partido correspondiente a la fecha 6 de la Liga de España 2026. Para Valencia el gol fue marcado por {'player_id': 'p434941', 'player_name': 'Luis, Rioja', 'minute': '78', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p546540', 'assist_player_name': 'Javi, Guerra'} . El cotejo se disputó en el estadio Mendizorroza, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Mendizorroza, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Alavés suma 10 puntos, ubicándose en la 4 posición, mientras que Valencia tiene 4 unidades, en la 17 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Alavés y Valencia en la tabla de posiciones, tras la fecha 6

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.