Valencia venció 1-0 a Elche, por la Liga de España 2026

El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Liga de España, se disputó el 1 de noviembre de 2026 a las 14.30 en el estadio Martínez Valero. Con el arbitraje de Luis Bestard Servera, el partido enfrentó a Elche y Valencia, siendo este último quien se llevó los tres puntos gracias a una ejecución precisa en la segunda mitad.

En cuanto a las propuestas tácticas, Elche saltó al campo con un esquema 4-3-3, mientras que Valencia optó por un 4-4-2. El desarrollo del juego se destrabó a los 69 minutos, cuando Umar, Sadiq marcó el 1-0 tras una asistencia de Arnaut, Danjuma. Previamente, el entrenador de Valencia había movido el banco a los 61 minutos con el ingreso de Umar, Sadiq en lugar de Pablo, Maffeo, una variante que resultó determinante para el marcador final.

El trámite del partido estuvo marcado por la disciplina táctica y algunas amonestaciones importantes. Por el lado de Elche, vieron la tarjeta amarilla Germán, Valera (35'), Víctor, Chust (41') y Facundo, Buonanotte (61'). En Valencia, las amonestaciones fueron para Javi, Guerra (72') y Stole, Dimitrievski (90'). Además, a los 24 minutos, el local sufrió la baja de Thomas, Lemar por lesión, forzando el ingreso de Facundo, Buonanotte.

En el análisis estadístico, Elche dominó la posesión con un 69,1% frente al 30,9% de Valencia, aunque no logró traducir ese control en goles. El equipo local registró 16 tiros totales con 3 a puerta y 6 corners, mientras que la visita concretó 5 tiros totales, también con 3 a puerta y 2 corners. La eficacia de Valencia fue la clave para asegurar la victoria en un reducto complicado.

Valencia venció por 1-0 a Elche como Away, en un partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga de España 2026. Para Valencia el gol fue marcado por {'player_id': 'p196878', 'player_name': 'Umar, Sadiq', 'minute': '69', 'period': 'SecondHalf', 'type': 'Goal', 'assist_player_id': 'p220307', 'assist_player_name': 'Arnaut, Danjuma'} . El cotejo se disputó en el estadio Martínez Valero, en una nueva jornada del fútbol español. El cotejo se disputó en el estadio Martínez Valero, en una nueva jornada del fútbol español.

Con este resultado, Elche suma 10 puntos, ubicándose en la 17 posición, mientras que Valencia tiene 9 unidades, en la 19 posición en la tabla. La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

Así están Elche y Valencia en la tabla de posiciones, tras la fecha 11

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2026

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.