El encuentro, que tuvo lugar el 28 de noviembre de 2026 a las 00.00, se disputó en el estadio America First Field ante la presencia de los aficionados, bajo el arbitraje de Rosendo Mendoza. En un enfrentamiento determinante por la jornada 38 de la MLS, Vancouver Whitecaps FC logró superar por la mínima diferencia a Real Salt Lake, asegurando su avance en esta fase eliminatoria del torneo.

El desarrollo del juego se definió por una acción clave en el complemento. A los 58 minutos, Emmanuel Sabbi marcó el primer gol tras una precisa asistencia de Bruno Caicedo, lo que terminó siendo el tanto definitivo para la victoria de Vancouver Whitecaps FC. El trámite del partido estuvo marcado por la fricción, reflejado en la acumulación de tarjetas:

Para Real Salt Lake fueron amonestados Philip Quinton (15'), Morgan Guilavogui (76') y Juan Manuel Sanabria (86').

fueron amonestados (15'), (76') y (86'). Por el lado de Vancouver Whitecaps FC, vieron la cartulina amarilla Andrés Cubas (68'), Bruno Caicedo (83') y Yadaly Diaby (94').

Modificaciones estratégicas

Ambos cuerpos técnicos buscaron alternativas para alterar el resultado en la segunda mitad. A los 72 minutos, Vancouver Whitecaps FC realizó un doble cambio táctico, dando ingreso a Jeevan Badwal y Yadaly Diaby en lugar de Aleksa Cvetkovic y Thomas Müller, respectivamente. Posteriormente, hacia el final del partido, el equipo ganador reforzó su estructura con los ingresos de Cheikh Sabaly, Mathías Laborda y Ranko Veselinovic.

Gestión del tramo final

Por su parte, Real Salt Lake intentó revertir la desventaja moviendo el banco de suplentes: a los 78 minutos ingresó Aiden Hezarkhani por Stijn Spierings, y a los 88 minutos hizo su entrada Lineker Rodrigues dos Santos en lugar de Saba Lobjanidze. Sin embargo, la defensa de Vancouver Whitecaps FC se mantuvo firme hasta el pitido final, protegiendo el 1-0 que les permite seguir adelante en la competencia.