El encuentro se disputó el 22 de noviembre de 2026 a las 22.30 en el estadio BC Place, bajo el arbitraje de Chris Penso. En una jornada decisiva por la MLS, Vancouver Whitecaps FC logró superar a Real Salt Lake con un marcador final de 2-0.

El desarrollo del juego mostró una clara superioridad en la eficacia de ataque por parte del conjunto local. A los 44 minutos, Édier Ocampo marcó el primer gol tras asistencia de Emmanuel Sabbi. Posteriormente, a los 55 minutos, Bruno Caicedo amplió la ventaja tras una habilitación de Édier Ocampo. En cuanto a las estrategias, los equipos presentaron esquemas diferenciados: Vancouver Whitecaps FC se plantó con un 4-2-3-1, mientras que Real Salt Lake optó por un dibujo táctico 5-4-1.

El partido también estuvo marcado por la disciplina táctica y los cambios realizados por ambos cuerpos técnicos. A los 60 minutos, Vancouver Whitecaps FC movió el banco con el ingreso de Thomas Müller por Emmanuel Sabbi. Por el lado de la visita, a los 63 minutos, Samuel Junqua reemplazó a Juan Manuel Sanabria en busca de mayor frescura. En el apartado de las amonestaciones, se destacaron las tarjetas amarillas recibidas por Andrés Cubas y Oliver Larraz para los locales, mientras que en la visita fueron amonestados Juan Manuel Sanabria y DeAndre Yedlin.

En el análisis de las estadísticas, Vancouver Whitecaps FC dominó la posesión del balón con un 63,1% frente al 36,9% de Real Salt Lake. El equipo ganador fue más incisivo al arco, acumulando 22 tiros en total con 7 remates a puerta, mientras que su rival registró 14 disparos y 5 al arco. Con este resultado, el conjunto local sella una actuación contundente en el certamen, haciendo valer su propuesta de juego ante un rival que no pudo concretar sus oportunidades de gol.