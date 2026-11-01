Vancouver Whitecaps FC venció 5-1 a Seattle Sounders FC, por la MLS

El encuentro se disputó el 1 de noviembre de 2026 a las 17.30 en el estadio BC Place, con el arbitraje de Alexis Da Silva. En un partido de marcada superioridad, Vancouver Whitecaps FC superó con contundencia a Seattle Sounders FC por un marcador final de 5-1.

Desarrollo y figuras del partido

Ambos equipos saltaron al campo de juego bajo un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, pero fue la efectividad de los locales la que dictó el ritmo del encuentro. La fiesta goleadora comenzó temprano:

A los 1 minutos, Brian White marcó el 1 gol tras asistencia de Bruno Caicedo .

marcó el 1 gol tras asistencia de . A los 9 minutos, Ryan Gauld marcó el 2 gol tras asistencia de Édier Ocampo .

marcó el 2 gol tras asistencia de . A los 43 minutos, Mathías Laborda marcó el 3 gol tras asistencia de Ryan Gauld .

marcó el 3 gol tras asistencia de . A los 53 minutos, Brian White marcó el 4 gol tras asistencia de Bruno Caicedo .

marcó el 4 gol tras asistencia de . A los 62 minutos, Jordan Morris descontó para la visita tras asistencia de Albert Rusnák .

descontó para la visita tras asistencia de . A los 70 minutos, Aleksa Cvetkovic marcó el 5 gol tras asistencia de Cheikh Sabaly.

Cambios y disciplina

El juego estuvo marcado por una alta intensidad que se reflejó en las amonestaciones: Bruno Caicedo (Vancouver Whitecaps FC) fue amonestado a los 46 minutos, mientras que Jesús Ferreira (Seattle Sounders FC) vio la amarilla a los 47. Ante la diferencia en el marcador, los entrenadores optaron por una rotación masiva. A los 63 minutos, Vancouver Whitecaps FC realizó una triple variante: ingresaron Cheikh Sabaly, Ranko Veselinovic y Kwasi Poku en reemplazo de Bruno Caicedo, Édier Ocampo y Brian White, buscando gestionar el desgaste físico del plantel.

Análisis estadístico

En el balance general del encuentro, Vancouver Whitecaps FC fue mucho más punzante en el área rival, registrando 18 tiros totales, de los cuales 9 fueron a puerta, frente a los 13 remates y 5 al arco logrados por Seattle Sounders FC. Si bien la visita mantuvo una ligera ventaja en la posesión de balón con el 51,5% frente al 48,5% del dueño de casa, la eficacia fue el factor determinante. La disparidad se observó también en los tiros de esquina, donde Seattle Sounders FC generó 6 situaciones desde la esquina contra solo 2 de los ganadores.