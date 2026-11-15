Vasco da Gama venció 2-0 a Chapecoense, por el Brasileirao Serie A 2026

En un encuentro disputado el 14 de noviembre de 2026 a las 20.30 en el estadio Arena Condá, Vasco da Gama logró una victoria sólida frente a Chapecoense. El partido, correspondiente a la jornada 21 del Brasileirao Serie A, contó con el arbitraje de Rodrigo Jose Pereira de Lima. La figura excluyente de la noche fue Bruno, Duarte da Silva, quien marcó los dos tantos que sellaron el triunfo visitante.

El desarrollo táctico mostró un choque de estilos, con Chapecoense apostando a un esquema 4-2-3-1 mientras que Vasco da Gama se plantó con un 4-1-4-1. La efectividad estuvo del lado del equipo visitante:

A los 36 minutos, Bruno, Duarte da Silva marcó el 1° gol tras asistencia de Andrés, Gómez .

marcó el 1° gol tras asistencia de . A los 81 minutos, Bruno, Duarte da Silva marcó el 2° gol tras asistencia de Loide António, Augusto.

Durante el complemento, el entrenador de Vasco da Gama debió realizar una variante obligada a los 60 minutos al ingresar Lucas, de Freitas Molarinho Chagas por Robert Renan, Alves Barbosa debido a una lesión.

El rigor defensivo fue una constante, especialmente en el local, que sufrió tres amonestaciones: Dylan, Borrero, Camilo, Reijers de Oliveira y Bruno, de Jesus Pacheco vieron la tarjeta amarilla por infracciones. Por el lado de la visita, Robert Renan, Alves Barbosa fue amonestado en la primera mitad.

En el análisis estadístico, Vasco da Gama dominó la posesión del balón con un 61,2% frente al 38,8% de Chapecoense. El equipo ganador fue más incisivo al atacar, registrando 16 tiros totales con 5 a puerta, mientras que Chapecoense intentó en 13 ocasiones pero solo inquietó al arquero rival en 2 oportunidades. En cuanto a las acciones de pelota parada, el local ejecutó 6 corners contra 4 del equipo visitante, aunque no logró capitalizar ninguna de sus aproximaciones al área.