Vasco da Gama venció 2-1 a Grêmio, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 12 de septiembre de 2026 a las 16.00 en el Grêmio Arena, bajo el arbitraje de Raphael Claus. En un compromiso correspondiente a la jornada 27 del Brasileirao Serie A, Vasco da Gama logró remontar un resultado adverso para llevarse la victoria por 2-1 ante Grêmio.

El conjunto local se puso en ventaja inicialmente a los 39 minutos, cuando Mathías Villasanti convirtió el primer tanto del partido. Sin embargo, en la segunda mitad, el desarrollo favoreció a la visita. A los 76 minutos, Thiago Henrique Mendes Ribeiro marcó el gol del empate. Poco después, a los 80 minutos, Facundo Colidio sentenció el 2-1 definitivo tras una asistencia de Bruno Duarte da Silva. En cuanto a lo táctico, ambos equipos dispusieron formaciones similares con un 4-1-4-1, pero la capacidad de respuesta de Vasco da Gama tras los cambios realizados por su técnico terminó inclinando la balanza.

El dinamismo del segundo tiempo fue impulsado por las modificaciones desde el banco. A los 55 minutos, el entrenador de Vasco da Gama ajustó su esquema con los ingresos de Bruno Duarte da Silva y José Rodríguez, lo que otorgó mayor frescura ofensiva para lograr la remontada. Por parte de Grêmio, los cambios de Juan Nardoni, José Enamorado y Matheus Nascimento de Paula no lograron contener la arremetida final del rival.

En el análisis de las estadísticas, se observa un encuentro parejo en la posesión, con un 51% para Grêmio frente al 49% de Vasco da Gama. No obstante, la visita fue más incisiva al arco rival: