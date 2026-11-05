Vasco da Gama venció 3-1 a Athletico Paranaense, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 4 de noviembre de 2026 a las 19.30 en el Estádio Mário Celso Petraglia, con el arbitraje de Ramon Abatti Abel. En un compromiso vibrante correspondiente a la fecha 34 del campeonato, Vasco da Gama logró una victoria fundamental por 3-1 frente a Athletico Paranaense.

En cuanto al desarrollo, Athletico Paranaense inició mejor y se puso en ventaja a los 22 minutos con un gol de Steven Mendoza tras una asistencia de Luiz Gustavo Dias. Sin embargo, la visita reaccionó en el complemento. A los 61 minutos, Juan Aguirre marcó en propia puerta, igualando el marcador. A los 63 minutos, Bruno Duarte da Silva puso el 2-1 para Vasco da Gama tras asistencia de José Rodríguez, y finalmente, a los 67 minutos, Gabriel Pereira Magalhães dos Santos sentenció el 3-1 con pase de Facundo Colidio. Los equipos presentaron esquemas tácticos definidos: Athletico Paranaense utilizó un 3-4-2-1, mientras que Vasco da Gama optó por un 3-5-2.

El partido estuvo marcado por la indisciplina del equipo local, que terminó con un jugador menos tras la expulsión por roja directa de Kevin Viveros a los 76 minutos. Además, fueron amonestados Jádson, João Vitor y Arthur por el lado de Athletico Paranaense, mientras que Alan Lescano vio la amarilla en Vasco da Gama.

En el análisis estadístico, Athletico Paranaense mantuvo una posesión del 51,1% frente al 48,9% de Vasco da Gama, aunque la efectividad estuvo del lado visitante. El local registró 15 tiros totales con 4 al arco, mientras que Vasco da Gama capitalizó sus 3 disparos a puerta sobre 7 intentos totales. Los cambios estratégicos realizados por el cuerpo técnico de Vasco da Gama, incluyendo el ingreso de Bruno Duarte da Silva y Facundo Colidio al inicio del segundo tiempo, fueron determinantes para revertir el resultado.