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Vasco da Gama venció 3-2 a Corinthians, por el Brasileirao Serie A 2026

Se midieron en un duelo donde Vasco da Gama se impuso con autoridad en la jornada 32 del certamen del Brasileirao Serie A; los detalles que hay que saber

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Vasco da Gama venció 3-2 a Corinthians, por el Brasileirao Serie A 2026
Vasco da Gama venció 3-2 a Corinthians, por el Brasileirao Serie A 2026

El encuentro se disputó el 24 de octubre de 2026 a las 18.30 en el Estádio São Januário, bajo el arbitraje de Wilton Pereira Sampaio. En un compromiso vibrante, Vasco da Gama logró una agónica victoria por 3-2 frente a Corinthians. A los 35 minutos, José Rodríguez abrió el marcador para el local. Ya en la segunda mitad, a los 50 minutos, Gustavo Henrique Vernes igualó el marcador tras asistencia de Breno de Souza Bidon, y a los 57 minutos, Matheus Lima Beltrão Oliveira puso en ventaja al visitante tras asistencia de Fabrizio Angileri. Sin embargo, la reacción final fue determinante: a los 88 minutos, Marino Hinestroza marcó el segundo gol, y sobre el cierre, a los 90 minutos, el mismo Marino Hinestroza sentenció el triunfo tras asistencia de David Corrêa da Fonseca.

Táctica y cambios clave

Ambos equipos saltaron al campo con un esquema táctico idéntico de 4-2-3-1, aunque el desarrollo mostró dinámicas distintas. El rumbo del partido cambió significativamente a los 37 minutos, cuando Vasco da Gama tuvo que realizar una sustitución obligada por lesión: ingresó Marino Hinestroza en lugar de Andrés Gómez, siendo el jugador determinante de la tarde. Por el lado de Corinthians, las modificaciones tácticas de la segunda etapa no lograron contener el empuje final del dueño de casa.

Análisis estadístico

El dominio de Vasco da Gama se reflejó en las cifras finales: el equipo local registró una posesión del 63,5% frente al 36,5% de Corinthians. Además, la ambición ofensiva fue clara, con 25 tiros totales por parte de Vasco da Gama, de los cuales 8 fueron a puerta, contra los 12 intentos y 4 remates a portería que logró concretar el conjunto visitante.

Disciplina en el campo

El rigor defensivo fue una constante, derivando en varias tarjetas amarillas. En Corinthians, fueron amonestados Rodrigo Garro (30'), Fabrizio Angileri (84') y Jesse Lingard (95'). Por parte de Vasco da Gama, el autor de los goles, Marino Hinestroza, recibió una tarjeta amarilla a los 91 minutos por exceso en el festejo de su tanto decisivo. Ambos equipos mantuvieron la paridad en la cantidad de tiros de esquina, con 3 para cada uno.

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