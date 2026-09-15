Vasco da Gama venció por 2-0 a Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana 2026

Vasco da Gama venció por 2-0 a Independiente Santa Fe como local, en un partido correspondiente a la fecha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Vasco da Gama los goles fueron marcados por Duarte da Silva , Corrêa da Fonseca . El cotejo se disputó en el estadio Estádio São Januário, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.