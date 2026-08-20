Vasco da Gama venció por 4-1 a Olimpia, por la Copa Sudamericana 2026

Vasco da Gama venció por 4-1 a Olimpia como visitante, en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Vasco da Gama los goles fueron marcados por Mendes Ribeiro , Corrêa da Fonseca , Ferreira Soares , Spinelli , mientras que para Olimpia el gol fue marcado por Matus. El cotejo se disputó en el estadio Estadio ueno Defensores del Chaco, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.