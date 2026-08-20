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Vasco da Gama venció por 4-1 a Olimpia, por la Copa Sudamericana 2026

El partido correspondió a la fecha de grupo los octavos de final del certamen continental sudamericano, los detalles que hay que saber

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Olimpia y Vasco da Gama disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana
Olimpia y Vasco da Gama disputaron uno de los encuentros de la jornada internacional sudamericana

Vasco da Gama venció por 4-1 a Olimpia como visitante, en un partido correspondiente a la fecha de grupo los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para Vasco da Gama los goles fueron marcados por Mendes Ribeiro , Corrêa da Fonseca , Ferreira Soares , Spinelli , mientras que para Olimpia el gol fue marcado por Matus. El cotejo se disputó en el estadio Estadio ueno Defensores del Chaco, en una nueva jornada de la gran conquista. "

La ficha completa del partido, con formaciones, incidencias y el resumen de las jugadas destacadas ya está disponible en canchallena.com.

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